Daniel Pancu, în lojă la Dinamo - CFR Cluj. Cine a stat pe banca ardelenilor

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.

Foto: Alexandra Costea / Reporter Pro TV

Odată cu venirea lui Iuliu Mureșan pe postul de președinte, a fost înlăturat din funcția de ”principal” Andrea Mandorlini. Iar în locul său a fost adus Daniel Pancu, fost selecționer al României U21.

Pancu a fost ”instalat” oficial vineri, dar își va incepe munca la Cluj de sâmbătă. Vineri, la meciul cu Dinamo, el a stat în loja de pe Arena Națională, iar pe bancă a fost eternul Laurențiu Rus.

Pancu, la CFR Cluj

”Bun venit în familia CFR, Daniel Pancu! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că Daniel Pancu este noul nostru antrenor.

În ultimii doi ani, fostul internațional a fost selecționerul Naționalei de Tineret a României, alături de care a participat la Campionatul European U21 din Slovenia. Anterior, Daniel Pancu a mai pregătit România U20, dar și formațiile Rapid București și Poli Iași

Noul nostru antrenor își va intra în atribuții începând de sâmbătă, după partida cu Dinamo. Îi urăm, pe această cale, mult succes, cât mai multe reușite și amintiri frumoase alături de noi!”, se arată în comunicatul emis de CFR Cluj.

Echipele de start:

Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

Antrenor: Zeljko Kopic



CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica

Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu

Antrenor: Laurențiu Rus