Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri seară, de la ora 20:30, pe Arena Națională, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 15 din sezonul regulat al Superligii României.

Foto: Alexandra Costea / Reporter Pro TV

Pe tabela de marcaj, înainte să înceapă meciul dintre Dinamo și CFR Cluj, au apărut victimele incendiului de la clubul Colectiv de pe 30 octombrie 2015.

Incidentul a marcat o țară întreagă și a evidențiat cum nu se putea mai bine starea deplorabilă a spitalelor din România.

Motiv pentru care Dinamo a afișat și un banner cu venin către statul român: ”De mâine s-ar întâmpla iar, ar același tablou... Aceeași corupție, niciun spital nou”.

Echipele de start:

Dinamo: Roșca - Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Armstrong, Al. Pop, Musi

Rezerve: Licaciu, Ungureanu, Karamoko, Tabuncic, Milanov, Perica, Bordușanu, Kyriakou, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu

Antrenor: Zeljko Kopic



CFR Cluj: Vâlceanu - Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Muhar, Djokovic, Emerllahu - Cordea, Slimani, Korenica

Rezerve: Hindrich, Gal, Țîrlea, Zouma, T. Keita, Păun, Fică, Deac, Biliboc, Sfaiț, Badamosi, L. Munteanu

Antrenor: Laurențiu Rus

