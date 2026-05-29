Meciul se joacă pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București, în această seară, de la 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Echipele de start la Dinamo - FCSB. Numele lui Alex Pop apare pe foaia de joc

Un meci al orgoliilor, dar și cu o miză importantă pentru ambele formații, partida se așteaptă a fi una incendiară, iar Zeljko Kopic și Marius Baciu, antrenorii celor două formații, vor încerca să alinieze cele mai bune echipe, bineînțeles ținând cont și de problemele de lot.

Dinamo va începe partida cu Epassy în poartă, Sivis, Boateng, Stoinov și Opruț în linia defensivă. Mijlocul terenului va fi asigurat de Gnahore, Mărginean și Cîrjan, iar în compartimentul ofensiv, Kopic mizează pe Milanov, Musi și Armstrong.

În ceea ce o privește pe FCSB, roș-albaștrii au făcut două schimbări față de duelul cu FC Botoșani. A fost titularizat Mihai Toma în locul lui Alexandru Stoian, iar Octavian Popescu își face apariția încă din primul minut al partidei, în locul lui David Miculescu.

Surpriza majoră apare când vine vorba despre băncile de rezerve, în principal cea a lui Dinamo. Deși a fost anunțat faptul că Alexandru Pop va lipsi de la derby-ul cu FCSB deoarece are programată nunta, numele fotbalistului apare pe foaia de joc. La sosire, jucătorul nu s-a aflat în autocarul lui Dinamo, însă, din informațiile Sport.ro, nu este exclus ca acesta să ajungă la stadion pe cont propriu.

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Milanov, Armstrong, Musi

FCSB: Târnovanu - Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic - Tănase, Joao Paulo, Olaru - Toma, Cisotti, O. Popescu