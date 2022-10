Rapid a pierdut meciul cu ultima clasată, Chindia Târgoviște, 1-2, din etapa a 12-a din Superligă. Golurile lui Daniel Popa și Neguț i-au făcut pe giuleșteni să piardă locul 1, ocupat în prezent de Farul Constanța, și să coboare pe poziția a doua.

Victor Angelescu nu pune eșecul cu Chindia Târgoviște pe seama VAR-ul

În minutul 19, când dâmbovițenii conduceau cu 1-0, Alexandru Albu a egalatat în urma unui corner, însă VAR-ul a anulat reușita închizătorului. Decizie pe care Victor Angelescu nu a înțeles-o.

Finanațatorul giuleștenilor a mărturisit la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, că i se pare inexplicabilă hotărârea lui Lucian Rusandu și reclamă că arbitrul i-a mai anulat Rapidului nejustificat un gol cu CS Mioveni.

„Bănuiam că o să avem un meci foarte greu, dar din păcate am făcut un meci foarte slab. Am făcut un meci foarte slab, nu meritam mai mult. Nu putem să ne ascundem în spatele acestor lucruri, deși este o greșeală enormă. Văd că VAR-ul scoate mingea din poartă, nu te ajută. Dar pe lângă asta, noi am făcut un meci slab, nu cred că meritam mai mult

Nu aș vrea să ne cramponăm, e o eroare foarte mare. Golul a fost valdiat, dar sistemul VAR vine și scoate mingea din poartă. Dacă nu era VAR, era gol. Era 1-1 și era corect. Dar nu înțelegem, se duce și se uită pe ecran și anulează golul. Nu înțelegem ce a văzut. A ridicat offside. Repet, e același arbitru care ne-a anulat un gol valabil. E golul lui Papeau dat cu Mioveni. Lucian Rusandu era atunci la VAR.

Este suspectă, dar nu cred că e așa. Au apărut și 7.000 de articole că Rapidul e ajutată de Federație”, a declarat Victor Angelescu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.

