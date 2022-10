Verdictul clar al lui Ion Crăciunescu la golul anulat Rapidului: „Nici la copii nu se dă fault aici!” 

Rapid a pierdut meciul cu ultima clasată, Chindia Târgoviște, 1-2, din etapa a 12-a din Superligă. Golurile lui Daniel Popa și Neguț i-au făcut pe giuleșteni să piardă locul 1, ocupat în prezent de Farul Constanța, și să coboare pe poziția a doua.

Ion Crăciunescu nu înțelege de ce golul Rapidului a fost anulat

În minutul 19, când dâmbovițenii conduceau cu 1-0, Alexandru Albu a egalatat în urma unui corner, însă VAR-ul a anulat reușita închizătorului. Doar că Ion Crăciunescu nu înțelege motivul pentru care Lucian Rusandu nu a validat golul Rapidului și susține că decizia a fost împotriva elevilor lui Adrian Mutu.

„Domnul Rusandu ne arată că a văzut ecranul, dar nu știu dacă i s-au arătat și figuri pe ecran. Altfel, să fluieri ofsaid la această fază, este destul de grav.

O tragere putea să fie doar de tricou. Vezi vreun tricou întins? Că eu nu văd. Dacă pune mâna pe el, nu înseamnă că-l trage. Dacă-l trage, e fault. Dar nici la copii nu se dă fault aici”, a declarat Ion Crăciunescu pentru Digi Sport.

Adrian Mutu, supărat după înfrângerea cu Chindia Târgoviște

„Da, suntem supărați, bineînțeles. Am pierdut un meci într-o manieră care nu e ok. Am intrat foarte relaxați pe teren și am avut lipsă de atitudine.

(n.r. Costache și Ioniță II scoși) Da, bine... Dacă aș fi putut schimba, aș fi schimbat mai mulți. Am încercat să creez un șoc în echipă, pentru a putea reveni pe tabela de marcaj.

Ce să spun, am jucat o repriză, am greșit o repriză și după a fost greu. Chiar dacă am dominat jocul, nu am reușit să revenim.

Nu caut scuze pentru jocul pe care îl prestează adversa, pentru că echipa adversă joacă cu armele ei și încearcă să obțină un rezultat. Noi trebuie să realizăm că suntem pe un loc în clasament care ne obligă să jucăm mult mai bine când întâlnim aceste echipe care au un antifotbal în anumite momente. Noi trebuie să venim cu momente să tranșăm jocul în favoarea noastră.

Cred că e vorba de agresivitate. De împins jocul, l-am împins. Nu ne-am creat ocazii. Alea pe care le-am avut nu am reușit să le fructificăm, au fost câteva ocazii bune pe care nu am reușit să le fructificăm.

Relaxarea cu care am intrat nu e OK și atunci când întâlnești astfel de echipe care au o atitudine mai bună decât tine, se vede. Trebuie să avem atitudine și să muncim la fiecare meci. E un campionat destul de puternic.

(n.r. golul anulat Rapidului) Nu știu, m-am uitat și eu la fază de câteva ori. Nu vreau să găsim o scuză pentru relaxarea cu care am intrat pe teren, dar dacă se adaugă în plus și o fază de genul, să anulezi un gol, e mai greu”, au fost cuvintele lui Adi Mutu la finalul meciului.