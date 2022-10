Rapid a pierdut meciul cu ultima clasată, Chindia Târgoviște, 1-2, din etapa a 12-a din Superligă. Golurile lui Daniel Popa și Neguț i-au făcut pe giuleșteni să coboare de pe locul 1, ocupat în prezent de Farul Constanța, și să coboare pe poziția a doua.

Fanii Rapidului l-au ironizat pe Lucian Rusandu pe Wikipedia

Nervoși din cauză că Lucian Rusandu nu a validat golul lui Alexandru Albu, suporterii Rapidului s-au răzbunat pe „central” și l-au ironizat pe pagina de Wikipedia.

„Lucian Rusandu este cel mai hoţ arbitru de fotbal care arbitrează meciuri din toate ligile române. Este născut în Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna, în data de 27.10.1981. De asemenea, este binecunoscut faptul că este arbitrul casei, al FRF, delegat special să facă prăpăd unde trebuie, cu o abilitate de chirurg”, a apărut pe pagina de Wikipedia a lui Lucian Rusandu până la ora 13:28, când s-a făcut utlima modificare.

Victor Angelescu nu pune eșecul cu Chindia Târgoviște pe seama VAR-ul

„Bănuiam că o să avem un meci foarte greu, dar din păcate am făcut un meci foarte slab. Am făcut un meci foarte slab, nu meritam mai mult. Nu putem să ne ascundem în spatele acestor lucruri, deși este o greșeală enormă. Văd că VAR-ul scoate mingea din poartă, nu te ajută. Dar pe lângă asta, noi am făcut un meci slab, nu cred că meritam mai mult

Nu aș vrea să ne cramponăm, e o eroare foarte mare. Golul a fost valdiat, dar sistemul VAR vine și scoate mingea din poartă. Dacă nu era VAR, era gol. Era 1-1 și era corect. Dar nu înțelegem, se duce și se uită pe ecran și anulează golul. Nu înțelegem ce a văzut. A ridicat offside. Repet, e același arbitru care ne-a anulat un gol valabil. E golul lui Papeau dat cu Mioveni. Lucian Rusandu era atunci la VAR.

Este suspectă, dar nu cred că e așa. Au apărut și 7.000 de articole că Rapidul e ajutată de Federație”, a declarat Victor Angelescu la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.