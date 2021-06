Dani Coman a vorbit despre o posibila revenire in fotbal! Ce echipa e aproape sa il aduca pe fostul presedinte al Astrei Giurgiu

Danut Coman doreste sa revina cat mai repede intr-o pozitie in administratie si chiar a purtat discutii cu o echipa.

Danut Coman a plecat de la Astra Giurgiu la finalul lunii mai, dupa mai bine de 6 ani petrecuti in conducerea clubului patronat de Ioan Niculae.

"E posibil orice, Radu. E adevarat ca am avut mai multe discutii cu patronii Hermannstadtului, sunt doi baieti pe care ii cunosc de mult, pe care ii apreciez foarte mult, stiu cat s-au chinuit sa tina echipa in prima liga. Il am acolo si pe finul meu Radu Negut care sufera enorm pentru retrogradare, stiu cat suflet au pus pentru echipa, dar e adevarat ca am avut mai multe discutii de-a lungul timpului cu ei.

Am mai multe discutii atat cu echipe din prima liga, cat si din a doua. Am hotarat ca si in aceasta saptamana sa ma gandesc bine, sa ma odihnesc si de saptamana viitoare sper sa imi incep activitatea undeva", a declarat Dani Coman, la Digi Sport.

FC Hermannstadt a retrogradat, de asemenea, dupa ce a pierdut barajul de retrogradare/promovare impotriva echipei conduse Alexandru Pelici, CS Mioveni.