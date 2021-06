Colierul virtual NFT lansat in premiera mondiala la Iasi si daruit Nadiei Comaneci, la 45 de ani de la primul „10 Perfect”. Mesajul „Zeitei de la Montreal”

Patru creativi romani, designerul Irina Schrotter, arhitectul Vlad Tenu, artistul vizual Andrei Cozlac si IT-istul Andrei Danila, au prezentat joi, 3 iunie 2021, in Sala Voievozilor a Palatului Culturii din Iasi, un colier virtual unicat.

Creatia lor, un dar pentru marea gimnasta Nadia Comaneci, reprezinta primul colier NFT omagiu adus unui mare sportiv al lumii. O premiera mondiala. Colierul virtual a fost prezentat in cadrul Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti, organizat la Iasi in perioada 2-6 iunie 2021. Coloana sonora a NFT-ului este semnata de compozitorul Calin Topa.

Colierul virtual este realizat din zece piese, simbolizand acel „10 Perfect” obtinut de Nadia la Montreal in 1976. Fiecare piesa a colierului reprezinta, in forma tridimensionala, cate o miscare din exercitiile la barna, la sol, la paralele si la sarituri cu care Nadia Comaneci a impresionat, in urma cu 45 de ani, juriul de la Jocurile Olimpice de Vara.

Cele zece miscari, unele botezate chiar „Comaneci”, au fost alese de Nadia impreuna cu cei patru creatori - Irina Schrotter, Vlad Tenu, Andrei Cozlac si Andrei Danila, din exercitiile cu care marea gimnasta a obtinut sapte note de zece.

Bijuteria virtuala, imposibil de copiat, caci originalitatea este garantata de noua certificare NFT, i-a fost daruita Nadiei Comaneci, joi, 3 iunie, in semn de pretuire pentru remarcabila performanta din urma cu aproape o jumatate de veac.

Ineditul cadou oferit Nadiei Comaneci este, totodata, un dar si pentru fanii „Zeitei de la Montreal”. Cei patru creativi romani au realizat sase replici ale colierului-omagiu, care, alaturi de bijuteria daruita sportivei-emblema pentru gimnastica mondiala, simbolizeaza acel sir de sapte „Perfect Ten”.

Colierul va putea fi colectionat, pe bucati sau in intregime, de fanii Nadiei. Acesta va fi listat pe marketplace-ul OpenSea.io, incepand din 18 iulie 2021, aniversarea zilei in care Nadia a obtinut prima nota de zece din istoria gimnasticii mondiale.

Prezenta la ineditul eveniment de la Iasi, prin intemediul unui mesaj video, Nadia Comaneci le-a transmis creatorilor colierului NFT si fanilor sai cateva cuvinte emotionante:

„Salutari de departe, din Oklahoma. Cu regretul ca nu ma aflu la Iasi, alaturi de cei patru creativi ai Romanian Creative Week, Irina, Vlad si cei doi Andrei, ma bucur sa vad ca performantele mele de acum 45 de ani inspira generatia tanara in continuare.

Mi-a placut ideea unui nou pionerat, de aceasta data la rascrucea dintre performanta sportiva si tehnologie. Pe 18 iulie, se implinesc 45 de ani de la prima nota istorica de 10, obtinuta la paralele, iar colierul virtual, The Perfect 1.0, cu povestea din jurul lui, este o dovada ca excelenta este posibila. Astept cu drag ca aceste NFT sa fie lansate, pe platforma OpenSea, si sa sarbatorim impreuna o noua poveste de succes. Va imbratisez!”

Mesajul video transmis de Nadia Comaneci: https://www.youtube.com/watch?v=6IXvTfWosu0

Nadia. Zecele perfect.

Povestea primului colier NFT omagiu pentru un mare sportiv al lumii

14 ani. 1,50 m inaltime. Numarul 73 scris pe o bucata de panza. Nota 10.

Dar sa spunem povestea altfel.

O copila de 14 ani din Onesti, de 1,50 m inaltime, purtand numarul 73 pe echipament, alaturi de tricolorul Romaniei, a dat tehnica peste cap, a revolutionat gimnastica si a ridicat in picioare o lume. Pentru totdeauna.

Sunt exact 45 de ani de cand Nadia Comaneci a luat primul 10 absolut din istoria gimnasticii, reusind sa dezorienteze pana si tabela tehnica cu note, care nu stia sa scrie 10. Asa ca a scris 1.0, punctajul ramas in istorie drept „The Perfect Ten”.

Se intampla in iulie 1976, la Olimpiada de la Montreal. Atunci, Nadia noastra a reusit, de sapte ori, ce nu mai reusise nimeni nici macar o data: a luat sapte „Perfect Ten”. A fost de sapte ori perfecta in aceeasi competitie mondiala.

Asta a fost povestea reala.

Lumea s-a schimbat de atunci si poate ca pare, uneori, a nu mai avea prea multe in comun cu darul pe care copila din mica localitate Onesti, din Romania, ni l-a facut acum aproape jumatate de veac. Un dar unic despre talent dus pana la geniu, despre vointa, despre originalitate, despre creatie si despre multa, foarte multa munca. Si, totusi, ceva a ramas in noi din darul primit de la Nadia.

Iar de aici incepe povestea noastra, dupa 45 de ani.

Un colier. Patru idealisti. O tehnica data din nou peste cap. Originalitate. Creatie. Munca. O lume altfel.

Dar sa aranjam cuvintele la locul lor si in povestea noastra. Patru creativi romani, designerul Irina Schrotter, arhitectul Vlad Tenu, artistul vizual Andrei Cozlac si IT-istul Andrei Danila, au construit puntea intre „Zeita de la Montreal” si lumea noastra noua: primul colier NFT omagiu pentru un mare sportiv al lumii.

Un colier virtual, realizat din zece piese, simbolizand acel „10 perfect” luat de Nadia la Montreal. Fiecare piesa a colierului ia forma tridimensionala a unei miscari din exercitiile la barna, la sol, la paralele, la sarituri, cu care Nadia Comaneci ne-a cucerit, definitiv, pe toti. Cele zece miscari, unele botezate chiar „Comaneci”, au fost alese de Nadia impreuna cu cei patru creativi romani, din exercitiile gimnastei pregatite pentru Jocurile Olimpice de Vara din 1976.

Bijuteria virtuala, imposibil de copiat, originalitatea fiindu-i garantata de noua certificare NFT, este daruita Nadiei Comaneci, in semn de pretuire, de catre cei patru creativi romani.

Si pentru ca Nadia nu s-a oprit atunci, la Montreal, la o singura nota de 10, ci a „intimidat” tabela cu sapte de „1.0”, Irina Schrotter, Vlad Tenu, Andrei Cozlac si Andrei Danila nu s-au oprit nici ei. Au realizat sase replici ale colierului-omagiu, care, alaturi de bijuteria daruita Nadiei, ating acel sir de sapte „Perfect Ten”. Coloana sonora a NFT-ului este semnata de compozitorul Calin Topa.

Colierul va putea fi colectionat, pe bucati sau in intregime, de fanii Nadiei, acesta fiind listat pe marketplace-ul OpenSea.io, incepand din 18 iulie 2021, aniversarea zilei in care Nadia a luat primul „Zece perfect”. De cei pentru care lumea inseamna si „copila din Onesti”. Inseamna si geniul ei, si originalitatea ei, si emotia imposibil de reprodus altfel decat amintindu-ne de ea, si talentul ei, si ambitia ei. De cei pentru care lumea inseamna, deopotriva, si creativitate, si vise, si viitor. Si mai ales dorinta de a fi unic.

14 ani. 1,50 metri inaltime. Numarul 73 scris pe o bucata de panza. De sapte ori nota 10. Un colier. Primul colier NFT omagiu pentru un sportiv. Nadia Comaneci.

Sa scriem, mai departe, povestea impreuna.

Despre cei patru creativi romani:

Irina Schrotter

Brandul Irina Schrotter a fost lansat acum mai bine de 30 de ani, la Iasi, Romania. Rochiile de seara elegante si tinutele de business au avut un succes instantaneu in randul femeilor. Astazi, brandul este vandut pe 4 continente, in 17 tari. Pe langa propria afacere, Irina s-a concentrat intotdeauna pe promovarea si sustinerea tinerilor creativi si a artistilor. In 1999, Irina Schrotter a organizat la Iasi prima editie a Romanian Fashion Week, ceea ce a devenit, in anii urmatori, cel mai important eveniment dedicat modei romanesti. Festivalul a avut, in anii urmatori, 12 editii de succes. Dupa o pauza de mai bine de un deceniu, Romanian Fashion Week a facut, in 2021, un pas mare spre creativitate, devenind Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative romanesti.

Vlad Tenu

Vlad Tenu este un arhitect roman stabilit la Londra. A studiat arhitectura la Iasi, Lisabona si Londra la Bartlett, unde a obtinut o diploma de Master in Arhitectura Adaptiva & Computatie si un Certificat de Cercetare Avansata in Arhitectura. In prezent, lucreaza la Allford Hall Monaghan Morris si este asistent universitar la Bartlett. Printre lucrarile sale se afla Minimal Complexity, piesa castigatoare a concursului Repeat organizat de TEX-FAB in 2010 si a unui premiu al Institutului Arhitectilor Americani (AIA) in Houston in 2012. Lucrarea a fost expusa la Festivalul de Arhitectura din Londra (2012) si evenimentul Sleep Hotel (2013). Lucrarile sale din domeniul designului vestimentar au culminat, prin colaborarea cu designerul Lana Dumitru, cu o rochie realizata din 25.000 de cristale Swarovski. Creatia, lansata in Hong Kong in 2018, a castigat premiul BIG SEE Wearable Art (Ljubljana, 2018) si a fost purtata pe scena de catre faimoasa cantareata Björk.

Andrei Danila

Conectat cu lumea digitala inca din anul 2000, momentul in care dezvoltarea Internetului a explodat, IT-istul Andrei Danila, din Iasi, este mereu dornic sa invete si sa fie acolo unde competenta, profesionalismul si munca sunt conditia obligatorie pentru reusita. Caci, oricat de multa munca ar avea de facut, Andrei crede ca nimic nu se compara cu satisfactia de a lucra alaturi de alti inovatori. Streamingul live, biometria si acum NFT-urile reprezinta calea inovatiei tehnologice si, de asemenea, calea afacerilor sale, spune Andrei Danila. Antreprenor international in IT si domeniile conexe IT-ului, Andrei este mereu in cautarea urmatoarei provocari.

Andrei Cozlac

Andrei Cozlac este artist video, lector univ. dr. la „Universitatea George Enescu” din Iasi, Facultatea de Arte Vizuale, profesor colaborator la Facultatea de Arte in Limba Romana, din Targul Mures. Si-a inceput activitatea de VJ in anul 2005, avand totodata colaborari cu festivaluri mari de muzica din Romania si de peste hotare. Andrei a semnat video designul unor piese de teatru in regia unor regizori celebri, precum Silviu Purcarete, Radu Afrim, Alexandru Dabija, Charles Muller, Theodor-Cristian Popescu. In anul 2017 a primit premiul video mapping in teatru, in cadrul Festivalului National de Comedie, iar in 2020 a primit premiul special U.N.I.T.E.R pentru video mapping in teatru.

Despre Romanian Creative Week

Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriei creative romanesti si primul mare eveniment cu public din Romania in 2021, de dupa relaxarea masurilor impuse de pandemie, este organizat de Federatia Patronatelor din Industriile Creative – singura federatie patronala reprezentativa la nivel national ce activeaza in sectorul Industriilor Creative din Romania. Infiintata la Iasi, in 2011, FEIPC a organizat pana in prezent peste 50 de actiuni de promovare nationala si internationala a industriilor creative romanesti.

Amanunte despre RCW, pe www.romaniancreativeweek.ro, pe paginile noastre de Facebook, Instagram si pe canalul de YouTube.