Rapid și FC Argeș au sosit la stadionul din Giulești. Cum arată echipele de start Superliga
Meciul începe la 18:30.

Cele două echipe își dau întâlnire în Giulești, în etapa cu numărul 4 din play-off-ul Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Având în vedere că Rapid a fost sancționată cu închiderea porților, fotbaliștii lui Costel Gâlcă se vor bucură de o atmosferă creată de copii. În jur de 2000 de copii vor asista de pe stadion la partida din Grant.

Rapid a sosit în Giulești

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

FC Argeș a sosit în Giulești

Sursă Foto: Corespondenți Pro TV

Cum arată echipele de start

Rapid: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Hromada, Moruțan - Dobre, Paraschiv, Petrila; Rezerve: Iliev, Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Christensen, K. Keita, Talisson, Hazrollaj, A. Șucu, Koljic, Burmaz; Antrenor: Costel Gâlcă.

FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu, Oancea - Sierra, Rădescu, Micovschi - Moldoveanu, Matos Bettaieb; Rezerve: Crăciun, Tofan, Garutti, Briceag, Seto, Pîrvu, Rață, Blagaic, Idowu, Brobbey, Manole, M. Șerban; Antrenor: Bogdan Andone.

Rapid - FC Argeș, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 18:30

Giuleștenii au nevoie disperată de victorie pentru a mai spera la titlu, după ultimele două înfrângeri din campionat. Rapid este pe locul 3, cu 31 de puncte, iar următoarele două clasate, U Cluj și Universitatea Craiova, sunt la egalitate de puncte cu câte 36, înainte de meciul direct.

Echipa lui Gâlcă nu va avea nici fanii aproape la această partidă. Meciul cu FC Argeș se va disputa cu porțile închise.

Piteștenii au 29 de puncte și sunt pe locul cinci, iar o victorie în Giulești îi poate duce tocmai pe locul trei, cu șanse bune pentru un loc de cupă europeană.

Nouă victorii, patru remize și patru înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în sezonul curent pe teren propriu. Aceștia au marcat cel puțin un gol în 15 dintre cele 17 partide jucate acasă.

Piteștenii au câștigat opt dintre cele 16 deplasări din campionatul în curs, iar de alte două ori au terminat la egalitate. De menționat că, argeșenii nu au primit gol în nouă dintre partidele disputate din postura de vizitatori.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 78 de ori, de 38 de ori au câştigat bucureştenii, de 24 de ori s-au impus piteştenii, iar alte 16 partide s-au încheiat la egalitate.

