Dani Coman a găsit problema de la Rapid! Briciu, lăudat: „Va ajunge un mare portar al României”

„Câinii” au marcat prin Milanov, Cîrjan și Musi , în timp ce giuleștenii au înscris golul „de onoare” prin Paraschiv.

Bogdan Andone, exasperat: „Aș prefera un eșec clar, cu 5-0, doar ca să mă pot odihni liniștit!”

Fostul portar al giuleștenilor a fost întrebat despre situația complicată de la Rapid, după înfrângerea dură din play-off cu Dinamo.

Dani Coman a evitat să spună foarte multe, dar a dezvăluit că Adrian Briciu, portarul care intrat în locul lui Aioani în derby-ul cu roș-albii, este produs al academiei lui de fotbal.

Oficialul lui FC Argeș consideră că fotbalistul de 18 ani are un potențial imens, chiar dacă a avut o prestație slabă în meciul de pe Arena Națională.

„Nu e normal să vorbesc eu de ce se întâmplă la Rapid. Ei au oameni în conducerea administrativă, au patronat, ei trebuie să vadă și să vorbească despre ceea ce se întâmplă acolo. E clar că la Rapid sunt rezultatele sub nivelul așteptările patronilor. Ei au stadion, au suporteri, au stabilitate financiară, au toate condițiile. E clar că sunt și probleme de altă natură.

Este un portar tânăr, este un portar crescut de mine la 'Școala de Fotbal Dani Coman'. Îl cunosc foarte bine pe copil, el provine dintr-o familie bună, are calitate. Îi prevăd un viitor strălucit, iar dacă la un atacant sau un fundaș pot să mă mai înșel, la portari mă înșel greu. Veți vedea că va ajunge un mare portar al României. Important este să joace la seniori, pentru că el o face constat la juniori, dar meciurile de acolo nu se compară cu cele din prima ligă”, a spus Dani Coman, la Digi Sport.

Dani Coman: „Nu sunt mulțumitoare rezultatele”

Oficialul lui FC Argeș a vorbit și despre meciul pierdut de piteșteni cu Universitatea Craiova și a explicat că își dorește mai mult. Dani Coman vrea ca în sezonul viitor formația piteșteană să se califice din nou în play-off.

„Nu sunt mulțumitoare rezultatele, pe mine mă interesează să câștig. Vreau să creștem și anul viitor vreau să fiu mai bun.

Tot aud că anul viitor va fi mai greu, că vin și alte echipe din spate. De ce să nu ne gândim că anul viitor vom face transferuri și că vom termina mai sus anul viitor.

Suntem la recurs (n.r. cu licența), pe mine mă interesa să fim pe un loc de cupă europeană, să avem rezultate sportive.

Victoriile aduc victorii, altfel te pregătești. Venim din Liga 2, avem buget mult mai mic față de alte echipe, dar pe mine nu mă interesează, eu îmi doresc mai mult, îmi doresc să ne batem de la egal la egal cu orice echipă din prima ligă.

Este adevărat că sunt salarii restante, pe mine mă interesează performanță, iar fără performanță nu se poate.”, a adăugat președintele lui FC Argeș.

Universitatea Craiova este lider în Superliga, după victoria de la Mioveni și s-a distanțat la trei puncte de ”U” Cluj. Oltenii au 42 de puncte după șase meciuri jucate în play-off, iar următorul meci cu Dinamo pe „Ion Oblemenco”, care se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

De cealaltă parte, FC Argeș se află pe locul șase în play-off și piteștenii au 30 de puncte.