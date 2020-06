Danciulescu, atac fara menajamente la adresa lui Ionut Negoita! "Nu are cuvant! A facut promisiuni!"

Ionut Negoita a fost luat in vizor de Ionel Danciulescu, care il acuza ca nu si-a tinut cuvantul fata de jucatori.

Fotbalistii lui Dinamo au primit o promisiune din partea actionarului ca vor primi o parte din restante pana pe data de 5 iunie, insa acest lucru nu s-a mai intamplat.

Ionel Danciulescu le-a luat partea jucatorilor si spune ca Ionut Negoita nu are cuvant. Fostul atacant din Stefan cel Mare si actual oficial al clubului, Danciulescu a mentionat ca in perioada in care actionar era Cristi Borcea la echipa, lucrurile nu decurgeau intr-un asemenea mod:

"Da, asa am inteles si eu, toata lumea astepta (n.r. restantele financiare). De aceea sunt de acord cu jucatorii pentru ca si eu am jucat fotbal, stiu trairile si simtirile lor, mai ales ca totul vine dupa o perioada grea, dupa pandemie, dupa aceste probleme financiare, acest somaj tehnic despre care, oricat ar spune ei, nimeni nu s-a simtit confortabil, trebuie sa recunoastem.

Si mai ales cand ai avut promisiuni ca vei primi banii pana pe 5. Si eu am avut o perioada cand n-am fost platit 6 luni, dar atunci a venit un conducator la mine, Cristi Borcea, si mi-a spus: vezi ca iei banii pe data cutare, iar pe data respectiva am primit banii pe 6 luni. De asta spun ca e foarte important sa ai cuvant", a spus Danciulescu pentru Digi Sport.

Adrian Mihalcea: "Sunt in continuare restante financiare"

Antrenorul 'cainilor' a confirmat si el faptul ca inca sunt restante financiare la echipa si a fost stabilita o data la care fotbalistii isi vor primi banii:

"Sunt in continuare restante financiare pe cateva luni. Baietii au stat de vorba cu conducerea si s-au pus in acord cu datele de platire. Tot fotbalul trece printr-o situatie destul de grea. Daca nu este o intelegere acum, este greu sa iti indeplinesti obiectivele", a spus Adrian Mihalcea pentru Fanatik.