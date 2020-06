Li s-a promis ca iau banii! DEZASTRU la Dinamo: Prunea e de partea jucatorilor si il face praf pe Balanescu: "Foarte bine au facut!"

Jucatorii lui Dinamo au facut greva si au refuzat sa joace amicalul cu FC Voluntari, care trebuia sa se dispute de la ora 18:00.

Dupa o sedinta la care au participat atat membri din conducere, cat si socios inscrisi in programul DDB, situatia s-ar fi detensionat, anunta Gazeta Sporturilor. Jucatorilor li s-a promis achitarea datoriilor in schimbul garantiei ca vor participa la antrenamente dupa programul stabilit de Adrian Mihalcea.

Florin Prunea, manager in acte al clubului, s-a pozitionat contra lui Balanescu si spune ca jucatorii au dreptate sa protesteze. Prunea sustine ca fotbalistii au fost deranjati de faptul ca Balanescu si-a incasat salariul in intregime pe perioada starii de urgenta, in timp ce ei au fost trimisi in somaj tehnic. La fel s-a intamplat si cu Prunea, si el lipsit de orice putere in ultimele luni. Lui Prunea i se termina contractul la finalul lunii.

"Stian ca trebuie sa vina si momentul asta, jucatorii au dreptate. Cum sa n-aiba, daca ii minti incontinuu. Tu trimiti jucatorii in somaj tehnic si iti iei salariul intreg? Pai, unde e posibil asa ceva? Eu ii inteleg pe jucatori si sunt de acord cu decizia lor. Foarte bine au facut. O sa-i apropie chestia asta. Jucatorii au dreptate 400%. Directorul general are salariu 3500 de euro sau 4000 de euro si ei iau salariu de 300 de euro? Unde s-a mai intamplat asa ceva in lumea asta?", a atacat Prunea, anunta Antena Sport.