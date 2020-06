Nici Nostradamus n-a vazut-o p-asta! BOMBA DE LA MIEZUL NOPTII: Au intrat BANII de la spanioli si chiar se vinde Dinamo?! Care ar fi motivul scandalului MONSTRU din vestiar

Fotbalistii lui Dinamo au cerut explicatii pentru neplata salariilor si au refuzat sa joace amicalul cu Voluntari.

Conform Gazetei Sporturilor, jucatorii s-au enervat dupa ce au aflat ca Negoita a primit garantia solicitata grupului de investitori spanioli condus de Melero Marin si i-a folosit in scopuri personale. Desi nu a existat nicio informatie oficiala in acest sens, sursele ziarului sustin ca Negoita a primit banii in cont, asa cum solicitase pentru a permite continuarea tratativelor de cedare a clubului. Jumatatea de milion de euro n-a fost distribuita insa fotbalistilor, ci a fost directionata de Negoita spre afacerile proprii.

"Ne-au spus ca singurii bani relai vin de la fani, in rest nu e nimic concret, ci mult fum. Nu se stie daca spaniolii, turcii sau ce ce se lauda ca ar baga bani mai vin la Dinamo. Suntem intr-o pozitie critica, nu prea avem ce face", a spus un fotbalist de la Dinamo pentru Gazeta.

Nici reprezenantii fanilor inscrisi in programul DDB nu stiau ieri nimic in legatura de efectuarea vreunui virament.

"Sunt la vedere cei 500 000 de euro, dar pe platforma Program DDB. Din alta parte, stim ca se asteptau banii astia, azi era ultima zi cand puteau fi virati de spanioli. Probabil se asteapta pan ala ora 00:00. Probabil s-a dus ziua ca nu mai au cand sa intre banii in banca, nu stim care-i motivul pentru care nu s-a realizat. Se semnase un contract, era depus la LPF, garantat cu drepturile de televizare. Nu am auzit de negocierile cu altcineva.

Stim ca mai sunt investitori interesati sa intre in discutii pentru Dinamo. Batalia e sa se ajunga la cel mai serios dintre ei. Spaniolii cu care s-a negociat ultima oara nu aveau nicio legatura cu cei de dinainte, reprezentati de Toni Curea.

S-a confirmat ca am avut o pozitie corecta in privinta asta. Macar, spaniolii nu au iesit prin presa, sa atace, sa puna presiune, sa transmita ultimatim de doua ori si asa mai departe. N-au incercat sa-i rupa pe suporteri, sa creeze o disensiune intre fani. Noi am fost singurul partener serios de discutie pentru Negoita si ceilalti, suntem singurii seriosi in aceste discutii si tratative. Avem 10,06% din procentul de actiuni", a spus Robert Thomas, reprezentantul Program DDB, la Digisport.