În ultimele zile, Gigi Becali a cerut public ca LPF să corecteze regula privind modificarea listei pentru campionat, care spunea că echipele pot modifica lista LPF până la finalul perioadei de mercato, însă numai cu jucători care au fost legitimați la club după comunicarea listei inițiale.

Gigi Becali: "Dan Șucu și Mihai Rotaru, vă voi spulbera și anul ăsta!"



Finanțatorul de la FCSB s-a referit la cazul Malcom Edjouma, care, conform regulamentului, putea fi trecut din nou pe listă doar dacă îi era reziliat contractul și semna altul. Într-un timp foarte scurt, la solicitarea LPF, Comitetul de Urgență al FRF a aprobat modificarea solicitată de Becali.



Decizia i-a înfuriat pe cei de la Rapid și Universitatea Craiova, care au transmis că nu este normal ca regulamentul să fie schimbat în timpul competiției, mai ales fără consultarea celorlalte cluburi din Superliga.



Gigi Becali a spus că "e vorba de inteligență și de bun simț juridic" pentru a înțelege de ce s-a apelat la o schimbare urgentă de regulament. "La mintea pe care o au ei, înseamnă că o greșeală trebuie să rămână greșeală. Ei au dușmănie. Băi, o să vă spulber! Și pe tine, Dan Șucu, și pe tine, Mihai Rotaru! O să vă spulber și anul ăsta", a încheiat Becali, la Prima Sport, după FCSB - Unirea Slobozia 0-1.

Mihai Rotaru: "A fost consultat doar membrul cel mai mare, Gigi"



Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a intrat în direct după intervenția lui Gigi Becali și i-a dat o replică patronului de la FCSB.



"Ce m-a deranjat? Lipsa inteligenței și a bunului simț juridic de care pomenea domnul Gigi Becali mai devreme. Nu cred că dânsul e în măsură să vorbească despre aceste două aspecte.



Putem discuta totuși despre lipsa bunului simț juridic. Bunul simț juridic spune că niciodată nu schimbi regulile jocului în timpul jocului. Nu contestăm că era o regulă proastă.



Noi am sunat acum doi ani la Federație, am cerut să fie schimbată. Aveam cazul lui Gardoș și a trebuit să îi reziliem contractul și să facem unul nou. Bunul simț juridic spune că nu schimbi regulile jocului în timpul jocului.



Nu mă interesează ce spune Gigi Becali! Este un comunicat comun al nostru și al celor de la Rapid.



Noi cerem suspendarea acestei decizii până la următoarea perioadă de mercato și consultarea tuturor membrilor implicați. A fost consultat doar membrul cel mai mare, Gigi, care a inițiat această acțiune. Dacă eram consultați, am fi spus că suntem de acord, dar nu în timpul jocului, ci peste 6 luni", a spus Mihai Rotaru.

