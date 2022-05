Dan Petrescu surprinde după victoria cu Farul: "Vina e a mea! Fără ei, nu câștigam astăzi"

Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Daniel Birligea, în minutul 66, după o centrare a lui Billel Omrani. Farul a fost echipa mai periculoasă în prima repriză, când au existat două faze controversate: un penalty neacordat și o minge scoasă din apropierea liniei porții de Karlo Letica.

Dan Petrescu: "Fără fani, nu câștigam astăzi"

Dan Petrescu a vorbit după meci despre jocul slab făcut de CFR Cluj în prima repriză, când Farul a ratat mai multe ocazii și a explicat că vina îi aparține în totalite, având în vedere că în această săptămână a pregătit un sistem cu trei fundași, dar a decis, în cele din urmă, să mizeze pe o apărare în patru.

Antrenorul campioanei a ținut să le mulțumească și fanilor lui CFR Cluj, despre care spune că au principalul merit pentru victoria cu Farul.

"Am suferit mai mult. În prima repriză, mult mai bună Farul. Au avut trei ocazii mari, jocul lor a fost mult mai bun și mai eficient. La pauză am făcut niște schimbări de sistem și jucători, nu cred că a avut Farul vreo ocazie în repriza a doua. Mă bucură doar victoria în seara asta.

Cred că cei care au intrat pe teren au făcut diferența, mă refer la toți. Fanii au un mare merit astăzi pentru această victorie. Le mulțumesc și îi aștept la meciul cu Craiova. Fără ei, nu câștigăm azi, azi ne-au împins de la spate.

Noi trebuie să câștigăm cu Argeș, dar dacă ne prezentăm ca în prima repriză, șansele sunt mici. Vina e a mea, am pregătit meciul cu 3 fundași, iar în ultima clipă am schimbat. Le-am spus de la început că e vina mea. Am avut norocul că a ieșit bine. Altfel, eu eram principialul vinovat. La meciul ăsta am făcut o greșeală. Mâine avem antrenament, acum la culcare", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj are cinci puncte avans față de FCSB în fruntea Ligii 1, iar campioana așteaptă acum meciul bucureștenilor cu FC Argeș, programat luni, de la ora 20:30.

Clasament play-off Liga 1

1. CFR Cluj - 51p

2. FCSB - 46p*

3. Universitatea Craiova 45p

4. FC Voluntari - 30p

5. Farul - 28p

6. FC Argeș - 27p*

* - un meci mai puțin

Programul lui CFR Cluj

Etapa 8: FC Argeș (d)

Etapa 9: Universitatea Craiova (a)

Etapa 10: FCSB (d)

Programul lui FCSB

Etapa 7: FC Argeș (a)

Etapa 8: Universitatea Craiova (d)

Etapa 9: FC Voluntari (d)

Etapa 10: CFR Cluj (a)

Programul Universității Craiova