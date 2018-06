Dan Petrescu, salariu URIAS in China: "E de TOP 10 antrenori in LUME" Suma cu care a fost convins sa plece de la CFR

Dan Petrescu a sustinut o conferinta de adio dupa despartirea de CFR Cluj.

Salariul de nerefuzat oferit de chinezii de la Guizhou Hengfeng l-au convins pe Super Dan sa renunte la CFR imediat dupa ce a castigat titlul cu echipa din Cluj.

Bogdan Mara a dezvaluit ca suma la care poate ajunge Petrescu intr-un an e aproape de cea castigata de Mourinho la Manchester United. Portughezul are contract de 15 milioane de euro pe sezon in Anglia.

Super Dan are clauze uriase pentru a salva echipa de la retrogradare, in prezent ultima clasata in campionatul chinez.

"Imi pare bine ca CFR mi-a dat ocazia sa fac aceasta conferinta. Sunt convins ca vor fi foarte multe speculatii despre plecarea mea. Am vrut sa spun adevarul, ce s-a intamplat si de ce am decis sa plec.

Nu am luat modelul Zidane, nu am copiat pe nimeni. Cand am venit la CFR am vorbit sa punem o clauza de reziliere, le-am spus ca e posibil sa am o oferta foarte mare si daca va fi imposibil de refuzat financiar atunci voi pleca.

Dupa ce am castigat titlul ma rugam ca aceasta oferta sa nu vina si sa imi termin contractul, dar nu stiu cand mai ai ocazia ca antrenor. Nu stiu ce antrenor normal ar fi putut sa refuze o asemenea oferta.Din primii 10 antrenori din lume, nu stiu cati au asemenea contract. Nu cred ca toti au asemenea salariu. Acesta e motivul pentru care am plecat.

Nu m-am certat cu conducatorii, nu m-am certat cu jucatorii. Sunt minciuni, cu conducerea clubului m-am inteles foarte bine tot timpul, de asta am facut aceasta conferinta.

Multumesc CFR pentru aceasta ocazie, sunt mandru ca am reusit sa antrenez si sa aduc un trofeu acestui club. Ii multumesc patronului, care mi-a pus la dispozitie tot ce am avut nevoie.", a spus Petrescu intr-o conferinta transmisa LIVE pe www.sport.ro.

Cosmin Olaroiu a semnat recent cu o echipa din China pentru un salariu de 7 milioane de euro pe an.