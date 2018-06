Anunt de ultima ora al lui CFR in privinta lui Omrani! Ce se intampla cu transferul sau la Steaua

Becali trebuie sa mai astepte pentru a-l avea pe Omrani. CFR anunta ca nu-l lasa sa plece.

Agentii francezului incearca sa-l elibereze de contractul cu CFR Cluj. Sefii campioanei n-au insa emotii. Vor sa inchida cazul si sa-i propuna fotbalistului un contract mai bun, care sa-l faca sa uite de banii lui Becali.

"Situatia lui Omrani e la fel cum o stiti. Se va face o noua expertiza grafica, se va demonstra ca Omrani a semnat acel contract. Asta e tot. Va ramane jucatorul nostru, vom incerca sa-i prelungim acordul. Cred ca de acum va ajunge sa demonstreze mai mult decat a facut-o sezoanele trecute. Vrem sa ii scoatem clauza de reziliere, sa nu mai fie nicio problema. Ne propunem sa-i facem un contract pe 3 ani, avem incredere in el", a spus Bogdan Mara la PRO X.

Oficialul lui CFR a glumit pe seama vizitei lui Mourinho in Romania: 'a venit pentru a negocia cu noi!" Clujul se desparte azi de Petrescu.

"Mourinho a venit sa negocieze cu noi, dar ne mai gandim putin. El ar vrea sa vina, dar e putin complicat. Din fericire, am stat langa Jose Mourinho la meciul cu Finlanda. Speram sa ne vedem curand, dar in grupele Champions League. De ce sa nu speram, sa nu visam frumos? Cu putin noroc, cu o organizare buna, putem sa mergem departe. Speram si incercam ceva. Ramane sa vedem ce facem cu postul de antrenor, avem doua solutii care se contureaza dintre celelalte.

Dan Petrescu a fost un antrenor care ne-a ajutat foarte mult, suntem convinsi ca ne-ar fi putut duce in grupele europene. Dan nu si-a platit nicio clauza de reziliere. Asa am considerat noi de cuviinta, sa ne despartim amiabil. Ne dorim sa lucram din nou impreuna. Doar printr-o conjunctura poti sa ai un asemenea antrenor, nu ne putem compara cu ofertele pe care le-a primit el din Arabia, din China. Isi doreste multi jucatori din actualul lot, dar acum nu poate lua pe nimeni. Are 4 straini in lot, trebuie sa vada ce poate face, daca poate sa rezilieze cu cineva", a comentat Mara.