"Noooo, nu e pentru Rusia! E foarte greu in Rusia!" Reactia lui Lucescu in momentul in care a auzit ca Ianis e aproape de Spartak

Ianis Hagi a fost doar spectator la Supercupa Romaniei. Lucescu ar fi vrut sa-l vada in teren, chiar daca n-a revenit decat de o saptamana de la Europeanul U21.

Lucescu spune ca Ianis n-ar trebui sa aleaga Rusia, unde Spartak il doreste insistent.

"Pentru Ianis am venit, voiam sa-l vad si pe el. Nu stiu unde pleaca Ianis, vorbiti cu tatal lui. In niciun caz nu-l vad in Rusia. Nu e pentru Rusia, e foarte greu acolo", a spus Lucescu la plecarea de la stadion.



Lucescu a parasit arena chiar inainte de golul fantastic al lui Artean din minutul 86. Se astepta ca meciul sa fie decis la penalty-uri.