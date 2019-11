CFR CLUJ - CHINDIA TARGOVISTE 4-0 | "La toate golurile imi reprosez cate ceva." Aioani a comis-o la primul gol al clujenilor

Chindia a fost invinsa de liderul din Liga 1 cu 4-0. Aioani a gresit grav la primul gol, cand i-a oferit mingea pe tava lui Itu.

"O seara trista pentru noi, am intalnit campioana. O echipa foarte buna care se bate la calificare in Europa League si din pacate nu am reusit sa scoatem mai multe.

La toate golurile imi reprosez cate ceva si stiu ca am mai mult de facut si de muncit in continuare. Ei au inceput foarte bine si au pus presiune pe noi. Din pacate a venit si golul 2 dintr-o faza fixa si s-a rupt totul acolo. Speram ca etapa viitoare sa luam toate cele 3 puncte si sa facem suporterii fericiti", a spus Aioani.