Lazio - CFR Cluj, ora 22:00, e un meci care se disputa cu calificarea pe masa. CFR mai are nevoie de doar un punct pentru calificarea in primavara europeana.

CFR Cluj este pe locul 2 in Grupa E de Europa League, cu 9 puncte duypa 4 meciuri. Echipa lui Dan Petrescu mai are nevoie de un singur egal din ultimele doua meciuri pentru a fi sigura de prezenta in faza eliminatorie. Ardelenii se pot califica matematic inca din aceasta seara daca obtin un punct la Roma.

De partea cealalta, Lazio are 3 puncte si nu isi mai poate permite niciun pas gresit. Pentru a mai spera la calificare, italienii trebuie sa castige meciul cu CFR la o diferenta de cel putin doua goluri, sa castige si in ultimul meci cu Rennes, iar CFR sa piarda si meciul din ultima etapa.



Dan Petrescu: "Nu vom juca la egal. Vreau sa sparg gheata!"



Dan Petrescu este increzator inaintea partidei de pe Olimpico si vrea sa rezolve calificarea in primavara europeana.

"Sunt fericit ca m-am intors la Roma, ca jucator era alta viata, ca antrenor mult mai stresant! Sper sa fie noroc, sa sparg gheata ca antrenor! Foarte greu sa-i surprinzi pe Lazio cu ceva, este echipa de pe locul 3 in Serie A, fac un campionat extraordinar. In tur, am facut un meci foarte bun si de aia am castigat, nu i-am surprins neaparat cu ceva. Ne-am intors la Celtic si nu a fost bine. Este greu cand te intorci, nu e usor sa repeti performanta, mai ales ca Lazio are 4 victorii si doua egaluri pe teren propriu, a pierdut doar cu Celtic, dar a avut un ghinion incredibil.

Ne trebuie un punct, dar nu vom juca la egal. Vrem sa castigam, dar va fi greu,toate echipele din Italia care au venit pe Olimpico au luat si 4 goluri. Lazio are un lot mult mai valoros, dar noi vom incerca din nou sa facem istorie pentru Romania", a spus Dan Petrescu.



Echipele probabile:



Lazio: Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony - J. Correa, Caicedo

Rezerve: Guerrieri, Luiz Felipe, Patric, Immobile, Lulici, Milinkovici-Savici, Adekanye

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, Burca, K. Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - Deac, Traore, Omrani

Rezerve: J. Fernandez, Sylla, L. Aurelio, Paun, Hoban, Peteleu, Cestor