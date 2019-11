Lazio - CFR Cluj 1-0 | "Sa vorbim de repriza a doua." Camora, dezamagit de prestatia echipei din prima repriza! Meciul cu Celtic va fi decisiv

CFR Cluj nu a reusit sa obtina un rezultat pozitiv in aceasta seara si in acelasi timp calificarea in primavara europeana. Echipa din Gruia a facut o prima repriza slaba si in minutul 24, Correa a marcat singurul gol al italienilor. In repriza secunda, CFR a fost echipa superioara si a ratat mai multe ocazii.

Camora: "Un rezultat de egalitate era cel mai drept."

"Sa vorbim de repriza a doua. Prima repriza echipa nu a avut curaj, nu a avut agresivitate. Repriza a doua am avut multe ocazii de gol. Un rezultat de egalitate era cel mai drept la ocaziile pe care echipa noastra le-a avut. Din pacate nu s-a putut, dar daca vom juca cu Celtic ca in repriza a doua de azi, ne vom califica. Echipa din Anglia, echipa din Scotia are mentalitatea sa castige fiecare meci. Cu siguranta vor sa demonstreze ceva. Si astazi au odihnit multi titulari. Cel mai important e ce facem noi. E pacat sa nu ne calificam mai departe, dar cum am spus daca avem atitudinea din repriza a doua ne calificam", a spus Camora la finalul partidei.