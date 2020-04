Dan Petrescu ar vrea 7 meciuri in 7 zile cand se reia fotbalul! Nu mai poate fara fotbal Sta singur la stadion doar ca sa vada terenul

Petrescu nu mai poate fara fotbal! Merge in fiecare zi la stadion! La reluare vrea meciuri in fiecare zi!

Dan Petrescu: "Din 2 in 2 zile, din zi in zi, nu mai conteaza. Primul lucru cand voi intra pe teren, voi da in mingi, voi fi cel mai fericit si jucatorii la fel. Nu sunt antrenor de skype"

"E clar ca eu sunt un antrenor dur, cer foarte multe de la jucatorii mei. Daca ii sun, ii sun sa ii intreb cum se simt, nu daca au facut ce le-am zis noi, pentru ca ei fac sigur asta", a mai spus Dan Petrescu

Reporter: "Va e dor de fotbal?"

Dan Petrescu: "Cui nu ii e dor de fotbal? Si celor carora nu le place fotbalul vor sa vada un meci de fotbal"