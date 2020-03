"Nu a dormit deloc, a plans singur in camera!" Cosmarul trait de Alin Fica dupa UMILINTA la care l-a supus Dan Petrescu 

Alin Fica nu s-a putut bucura de debutul in Liga 1, din meciul cu Medias, iar ce a trait dupa schimbare a fost un cosmar psihic pentru el.

Jucatorul de doar 18 ani al lui CFR Cluj a fost cel mai mediatizat dupa etapa a doua din play-off, jucata impotriva lui Gaz Metan Medias. Alin Fica a debutat in Liga 1, insa bucuria sa a tinut doar 39 de secunde, atat cat i-a permis Dan Petrescu sa ramana pe teren, schimbandu-l cu Alexandru Paun, putin dupa fluierul de start.

Tatal fotbalistului a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum au trait cei din familie toata aceasta situatie.

"I-am zis ca ma invoiesc de la munca pentru debutul lui in Liga 1. Nu am reusit sa ajung la Medias, dar am dat 100 de telefoane, am sunat toata familia sa se uite la televizor, ca debuteaza Alin!

Nu mai puteam de mandrie cand l-am vazut pe teren, apoi a venit schimbarea. Nu am inteles ce se intampla, ma gandeam ca poate a comentat ceva, a facut vreun gest. Nici nu m-am mai uitat la meci, ieseam afara sa plang de ciuda de furie.

Am vorbit cu el dupa meci, mi-a zis ca atunci cand alerga pe teren sa iasa, se gandea la cum ne simtim noi acasa, ca ne-a dezamagit. Nu a dormit deloc in noaptea aia, a plans singur in camera, sa nu il vada lumea. A trecut peste asta acum", a declarat tatal lui Alin Fica pentru Gazeta Sporturilor.