Dan Petrescu s-a izolat TOTAL de teama coronavirusului! "E baricadat in casa, nu vrea sa vada pe nimeni" 

Antrenorul lui CFR Cluj a luat in serios recomandarile autoritatilor.

Dan Petrescu evita orice iesire din casa, iar Ciprian Deac a declarat ca tehnicianul s-a baricadat in casa. Pana la reluarea campionatului, jucatorii au primit un program de antrenament, iar Dan Petrescu nu vrea sa mai vada pe nimeni in urmatoarea perioada.

"Nu am vorbit deloc cu dansul. Din cate am inteles, s-a baricadat, nu vrea sa mai vada pe nimeni. E foarte bine sa fim precauti. Ne-au trimis fiecaruia cate un program, o sa-l respectam. Echipa mai bine pregătita fizic va avea castig de cauza. E o lupta foarte importanta cu mine ca sa incerc sa ma mentin la aceeasi greutate. E nevoie de doua-trei saptamani ca sa reintram in forma", a spus Deac, la DigiSport.

FRF a anuntat ca Liga 1 s-ar putea relua pe 16 mai, insa acest lucru este putin probabil, avand in vedere situatia din prezent a pandemiei de coronavirus in Romania.