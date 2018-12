Dan Nistor a dat cartile pe fata! "Am o relatie extraordinara cu el!" Cine l-a dorit cel mai mult la FCSB!

Mijlocasul lui Dinamo a spus cine a insistat ca el sa ajunga la FCSB.

Gigi Becali a vrut sa il aduca pe Dan Nistor la FCSB in aceasta vara, dupa ce echipa se calificase in play-off-ul Europa League, dar jucatorul lui Dinamo a refuzat oferta. Patronul ros-albastrilor era gata sa ii ofere lui Ionut Negoita 500.000 de euro pentru Dan Nistor, cel care urma sa aiba un salariu de 15.000 de euro, plus o prima de instalare substantiala.

Nistor a ales sa ramana in Stefan cel Mare, iar acum a recunoscut ca Pintilii a incercat sa il convinga sa vina la FCSB, insa fara reusita: "El isi dorea foarte mult sa merg acolo, deoarece eu am o relatie extraordinara cu el, atat in afara terenului, cat si in teren. Mai ales in teren, ne simteam foarte bine unul cu celalalt si va dati seama ca ar fi vrut sa faca cupluc de mijlocasi cu mine", a spus Dan Nistor la Telekom Sport.

Consierat cel mai bun prieten al sau, Pintilii l-a vrut alaturi de el la FCSB: "A incercat, dar au esuat ecele incercari. Cand suntem pe teren uitam de prietenie, de tot, acolo echipa fiecaruia trebuie sa castige. Eu sunt foarte bucuros ca am ramas aici si va mai spun o data. Am ramas cu sufletul si cu inima deschisa", a concluzionat dinamovistul.