Dan Nistor, declarație în stilul caracteristic după înfrângerea cu Dinamo: „Nu avem bagheta magică”

”U” Cluj a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, cu Dinamo, într-o partidă din runda a șaptea a Superligii. Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Pop în minutul 88.

Dan Nistor, declarație în stilul caracteristic după înfrângerea cu Dinamo

Dan Nistor a pus pe seama ghinionului înfrângerea cu Dinamo și a punctat că echipa sa a dominat partida.

Jucătorul lui ”U” Cluj a dezvăluit faptul că imediat după meci Ioan Ovidiu Sabău a ținut o ședință mai aprinsă în vestiar.

„Un egal ar fi fost echitabil. Trebuie sa fim mult mai atenți. Cred că la posesie a fost Dinamo peste. Am făcut total ce nu trebuia să facem, am jucat mingi lungi. Din păcate, am revenit acasă și nu am putut să facem fanii fericiți.

E foarte greu să ne menținem, au plecat foarte mulți jucători. Nu avem bagheta magică, lucrurile se fac în timp. A avut Mister (n.r. antrenorul Ioan Ovidiu Sabău) o ședință mai bărbătească cu noi. (n.r. vor fi mai multe echipe care se vor lupta la play-off?) 100%”, a spus Nistor, după meci.

