Dan Nistor, declarație în stilul caracteristic după înfrângerea cu Dinamo: „Nu avem bagheta magică”

Alexandru Hațieganu
Dan Nistor a spus lucrurilor pe nume după înfrângerea 0-1 cu Dinamo

”U” Cluj a pierdut pe teren propriu, scor 0-1, cu Dinamo, într-o partidă din runda a șaptea a Superligii. Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Pop în minutul 88.

Dan Nistor, declarație în stilul caracteristic după înfrângerea cu Dinamo

Dan Nistor a pus pe seama ghinionului înfrângerea cu Dinamo și a punctat că echipa sa a dominat partida.

Jucătorul lui ”U” Cluj a dezvăluit faptul că imediat după meci Ioan Ovidiu Sabău a ținut o ședință mai aprinsă în vestiar.

„Un egal ar fi fost echitabil. Trebuie sa fim mult mai atenți. Cred că la posesie a fost Dinamo peste. Am făcut total ce nu trebuia să facem, am jucat mingi lungi. Din păcate, am revenit acasă și nu am putut să facem fanii fericiți.

E foarte greu să ne menținem, au plecat foarte mulți jucători. Nu avem bagheta magică, lucrurile se fac în timp. A avut Mister (n.r. antrenorul Ioan Ovidiu Sabău) o ședință mai bărbătească cu noi. (n.r. vor fi mai multe echipe care se vor lupta la play-off?) 100%”, a spus Nistor, după meci. 

În urma acestui rezultat „șepcile roșii” se află pe locul opt în clasamentul Superligii, în timp ce Dinamo a urcat pe poziția a cincea.

”U” Cluj - Dinamo 0-1: victorie dramatică pentru bucureșteni, după un final incendiar!
Sumă fabuloasă pentru Superliga! Cât ar trebui să plătească ”U” Cluj pentru Gheorghiță
Ioan Ovidiu Sabău anunță un nou transfer după eșecul cu Dinamo: „Ne lipsește forța”
Reacția lui Zeljko Kopic după U Cluj - Dinamo 0-1
La 15 ani şi 235 de zile, Max Dowman devine al doilea cel mai tânăr jucător care a evoluat în Premier League
Fulham - Manchester United, în direct pe VOYO, de la 18:30! Trupa lui Amorim „vânează” prima victorie a sezonului
Mihai Stoica a dezvăluit câte bilete s-au vândut pentru meciul FCSB - Aberdeen (PRO TV și VOYO)
FCSB - FC Argeș, de la 21:30! Partida din Superligă se joacă pe Arena Națională
Crystal Palace - Nottingham Forest și Everton - Brighton, în direct pe VOYO, de la 16:00! Spectacolul din Premier League continuă
NU pentru totdeauna lui FCSB: "Niciodată acolo! Mai bine mă ascund în pădure un an"

Victor Becali știe cine va câștiga Superliga: „Putem face un pariu!”

Se sesizează UEFA? FCSB se teme de o lovitură crâncenă înaintea returului cu Aberdeen

Scoțienii s-au revoltat înainte de returul cu FCSB: ”Ce trebuie să mai facă?”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

Gestul lui Gyokeres din Arsenal - Leeds a stârnit revolta: "Nu înțeleg ce suflet poți să ai! E un puști de 15 ani"

stirileprotv Trump a devenit sceptic în privința întâlnirii Putin-Zelenski. Moscova acuză Kievul: „A fost foarte clar pentru toată lumea”

protv Decăderea lui ”Brad Pitt de Franța”. Superbul actor este acum de nerecunoscut și trăiește din pensia alimentară a copiilor

stirileprotv Tragedie în Argeș. Patru persoane au murit după ce o mașină a căzut în prăpastie. Un supraviețuitor, preluat cu elicopterul

stirileprotv Dua Lipa a împlinit 30 de ani. Povestea din spatele succesului. GALERIE FOTO

