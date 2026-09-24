Dan Alexa îi face praf pe antrenorii de la FCSB: „Nu te mai respectă! Eu am plecat imediat”

Dan Alexa îi face praf pe antrenorii de la FCSB: „Nu te mai respectă! Eu am plecat imediat” Superliga Dan Alexa
SPORT.RO
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Dan Alexa a fost întrebat despre situația lui Marius Baciu la FCSB.

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FCSBGigi BecaliDan AlexaantrenorLaurentiu Reghecampf
Din articol

Prima conferință de presă a lui Reghe ca antrenor al lui FCSB a avut loc joi, 24 septembrie. 

Dan Alexa a vorbit despre schimbarea de antrenor de la FCSB, unde Laurențiu Reghecampf i-a luat locul lui Marius Baciu, după înfrângerea 0-5 cu Universitatea Craiova.

Dan Alexa, despre antrenorii de la FCSB: „Nu mai ai credibilitate că iei tu deciziile”

Antrenorul lui Poli Timișoara a vorbit despre situația antrenorilor de la FCSB, după ce Marius Baciu a plecat.

Dan Alexa a subliniat marele dezavantaj pe care îl au antrenorii echipei patronate de Gigi Becali. Tehnicianul de 46 de ani a povestit că a avut o situație în care finanțatorul unei echipei pe care a antrenat-o a încercat să îi impună ceva la echipă și a plecat imediat de acolo.

„În momentul în care intri într-un vestiar și nu mai ai credibilitate că iei tu deciziile sută la sută, inevitabil undeva, cumva nu vei avea rezultate. Pentru că jucătorul începe să nu te mai respecte.

Cred că este foarte important să ai o relație foarte bună cu managerul și cu patronul, cred că este foarte important să-i explici patronului deciziile, să le vorbești tu cu el. Trebuie să ții cont de părerile lui, pentru că e la fel de important.

La mine a încercat cineva și am plecat imediat după meci. N-are rost să spun cine, pentru că nu mai e fotbal și nu vreau. A încercat, dar chiar după meci am plecat”, a spus Dan Alexa, conform GSP.ro.

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Baciu dragus
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Ciprian Marica: „Reghe nu are o misiune grea la FCSB”

Ciprian Marica a vorbit despre schimbarea de antrenor de la FCSB, unde Laurențiu Reghecampf i-a luat locul lui Marius Baciu, după înfrângerea 0-5 cu Universitatea Craiova.

Fostul atacant de la FCSB crede că 'Reghe' va avea o misiune facilă să ridice echipa, pentru că nivelul formației patronate de Gigi Becali a fost destul de scăzut în acest start de sezon.

„Până la venirea lui Pintilii, Reghe are o misiune interesantă, nu aș spune grea. Cred că orice ce ar face este un plus, pentru că a luat echipa dintr-o situație grea, iar mai rău e greu să crezi că poate ajunge FCSB, au adus jucători buni...

Fostul antrenor (n.r. Marius Baciu) nu a avut capacitate să se impună, părea că jucătorii nu îl respectă, nu și-a impus stilul de joc și tacticile. Mă aștept ca Reghe să vină și să modifice aceste lucruri.

Acum au venit Muhar, Korenica și Drăguș, deci mă aștept să văd altceva cu Reghe pe bancă”, a spus Ciprian Marica, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.

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