Dan Alexa îi face praf pe antrenorii de la FCSB: „Nu te mai respectă! Eu am plecat imediat”

Prima conferință de presă a lui Reghe ca antrenor al lui FCSB a avut loc joi, 24 septembrie.

Dan Alexa a vorbit despre schimbarea de antrenor de la FCSB, unde Laurențiu Reghecampf i-a luat locul lui Marius Baciu, după înfrângerea 0-5 cu Universitatea Craiova.

Dan Alexa, despre antrenorii de la FCSB: „Nu mai ai credibilitate că iei tu deciziile”

Antrenorul lui Poli Timișoara a vorbit despre situația antrenorilor de la FCSB, după ce Marius Baciu a plecat.

Dan Alexa a subliniat marele dezavantaj pe care îl au antrenorii echipei patronate de Gigi Becali. Tehnicianul de 46 de ani a povestit că a avut o situație în care finanțatorul unei echipei pe care a antrenat-o a încercat să îi impună ceva la echipă și a plecat imediat de acolo.

„În momentul în care intri într-un vestiar și nu mai ai credibilitate că iei tu deciziile sută la sută, inevitabil undeva, cumva nu vei avea rezultate. Pentru că jucătorul începe să nu te mai respecte.

Cred că este foarte important să ai o relație foarte bună cu managerul și cu patronul, cred că este foarte important să-i explici patronului deciziile, să le vorbești tu cu el. Trebuie să ții cont de părerile lui, pentru că e la fel de important.

La mine a încercat cineva și am plecat imediat după meci. N-are rost să spun cine, pentru că nu mai e fotbal și nu vreau. A încercat, dar chiar după meci am plecat”, a spus Dan Alexa, conform GSP.ro.