După FCSB, încă un club din Superliga și-a schimbat antrenorul: ”Bun venit!”

Echipa Csikszereda Fk a anunţat joi că noul antrenor al formaţiei din Superligă este Valentin Suciu, care revine la club după mai bine de patru ani.

”Îi urăm bun venit din nou la FK Csíkszereda antrenorului Valentin Suciu, cu care am ajuns la un acord pentru preluarea conducerii echipei noastre din Superliga!

Vali revine la Miercurea Ciuc în calitate de veche cunoştinţă: în vara anului 2018 a preluat conducerea primei noastre echipe, pe care a pregătit-o până în martie 2022. De numele său se leagă şi unul dintre momentele importante din istoria clubului: în sezonul 2018/19, FK Csíkszereda a câştigat Seria a 5-a a Ligii 3 şi a promovat pentru prima dată în istorie în Liga 2. Înainte de a prelua echipa de seniori a activat şi în cadrul academiei noastre, conducând formaţia U17 până în finala campionatului naţional.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani, posesor al Licenţei UEFA Pro, a mai pregătit de-a lungul carierei FC Zagon şi Şoimii Gura Humorului, însă numele său este legat în special de Sepsi OSK şi FK Csíkszereda. Cu formaţia din Sfântu Gheorghe a obţinut promovarea în primul eşalon şi a acumulat experienţă ca antrenor principal şi în Liga 1. Din 2022 a revenit la Sepsi, mai întâi în conducerea academiei, iar între septembrie 2024 şi martie 2025 a pregătit din nou prima echipă.

Bine ai revenit, Vali! Îţi dorim mult succes şi cât mai multe victorii pe banca tehnică a FK Csíkszereda!”.