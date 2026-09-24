David Alaba a semnat! Noua echipă a fostului star de la Real Madrid
Alaba a cucerit numeroase trofee alături de Bayern Munchen (două titluri în Liga Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, zece titluri în Bundesliga, şase Cupe ale Germaniei şi cinci Supercupe ale Germaniei), bifând 431 de apariţii şi marcând 33 de goluri pentru clubul bavarez în perioada 2010-2021.
În timpul petrecut la Real Madrid (2021-2026), palmaresul său s-a îmbogăţit cu încă două titluri în Liga Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, o Supercupă a Europei, două titluri în La Liga, o Cupă a Regelui şi două Supercupe ale Spaniei.
De peste un deceniu, el este căpitanul şi un jucător esenţial al naţionalei Austriei, cu 117 selecţii şi 15 goluri, inclusiv participări la două Campionate Europene şi la cea mai recentă ediţie a Cupei Mondiale.
"Transferul lui David Alaba reprezintă o sursă de imensă satisfacţie pentru întregul club", a declarat directorul general Franco Collavino.
"Întâmpinăm un campion consacrat, un lider şi un profesionist desăvârşit. Sosirea sa demonstrează determinarea clubului Udinese de a evolua, de a concura la cel mai înalt nivel şi de a construi o echipă tot mai ambiţioasă. Am trăit atât de multe experienţe şi am câştigat atât de multe trofee de-a lungul carierei, dar un lucru a rămas neschimbat: vreau să câştig din nou", a spus Alaba în primele sale declaraţii din postura de jucător al echipei Udinese.
"Vreau să joc din nou şi vreau să realizez încă o dată ceva special. Aceasta este mentalitatea pe care o aduc la Udinese. Antrenorul are o idee clară despre rolul meu şi despre ceea ce doreşte să realizăm împreună. Fireşte, îmi doresc să îmi pun experienţa în slujba vestiarului, să îmi asum responsabilităţi şi să ajut ori de câte ori este nevoie, în special pe jucătorii mai tineri. Nu vin aici doar pentru a fi veteranul experimentat al lotului şi, cu siguranţă, nu am venit să-mi închei cariera într-o notă de relaxare. Încă sunt prea ambiţios pentru asta şi cred cu tărie în ceea ce pot face pe teren", a insistat jucătorul.
Udinese este momentan pe locul 13 în Serie A, după cinci etape, cu doar 4 puncte.