David Alaba a semnat! Noua echipă a fostului star de la Real Madrid

Alaba a cucerit numeroase trofee alături de Bayern Munchen (două titluri în Liga Campionilor, două Cupe Mondiale ale Cluburilor, două Supercupe ale Europei, zece titluri în Bundesliga, şase Cupe ale Germaniei şi cinci Supercupe ale Germaniei), bifând 431 de apariţii şi marcând 33 de goluri pentru clubul bavarez în perioada 2010-2021.

În timpul petrecut la Real Madrid (2021-2026), palmaresul său s-a îmbogăţit cu încă două titluri în Liga Campionilor, o Cupă Mondială a Cluburilor, o Supercupă a Europei, două titluri în La Liga, o Cupă a Regelui şi două Supercupe ale Spaniei.

De peste un deceniu, el este căpitanul şi un jucător esenţial al naţionalei Austriei, cu 117 selecţii şi 15 goluri, inclusiv participări la două Campionate Europene şi la cea mai recentă ediţie a Cupei Mondiale.