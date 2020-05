Verdictul in cazul Arlauskis vs. Balgradean: "E de departe cel mai bun portar din Liga 1! Eu ii spun 'Omul titlu!'" :)

CFR Cluj vrea sa il pastreze cu orice pret pe Arlauskis si din sezonul viitor, iar asta ar crea o concurenta mare pentru postul de titular in echipa lui Dan Petrescu.

Razvan Plesca (37 de ani), portarul lui Gaz Metan, spune ca Arlauskis va fi titular incontestabil la CFR Cluj in cazul in care isi va prelungi intelegerea.

Contractul lituanianului de 32 de ani expira in aceasta vara si CFR Cluj face eforturi sa ii prelungeasca intelegerea.

Plesca l-a numit pe Arlauskis 'Omul titlu', pentru ca la fiecare sezon din Liga 1 a reusit sa iasa campion.

"Nu vor fi probleme. Il cunosc pe Arlauskis ca fiind un baiat foarte serios si muncitor. In general, un portar poate reveni la o forma buna in 2-3 saptamani.

Cu siguranta pentru tot ce a facut in cupele europene. A fost cel mai bun om al CFR-ului in aceasta campanie, a fost si ales in echipa ideala in grupele Europa League. Daca va ramane la CFR nu ii va putea contesta nimeni locul de titular. Daca vor avea si sezonul viitor o campanie la fel de lunga si Balgradean va avea sanse sa joace in campionat, in Cupa Romaniei sau in cupele europene, in meciurile mai putin importante.

Din punctul meu de vedere Balgradean a fost criticat pe nedrept, era in ultimele sase luni de contract, avea dreptul sa discute si sa semneze cu orice alta echipa.

Imi face foarte mult de Balgradean, dar Arlauskis este la ora actuala de departe cel mai bun portar din Liga 1. Prin ce a demonstrat in cupele europene si in campionat. Eu lui ii spun 'Omul titlu'. El la fiecare sezon in Liga 1 a luat titlu. Eu i-am zis ca daca s-ar duce la Clinceni cu siguranta ar castiga play-out-ul, iar urmatorul sezon ar lua titlul", a spus Razvan Plesca la PRO X.

Patru titluri de campion are Arlauskis in Liga 1. Cu Urziceni in 2009, Cu FCSB in 2015 si cu CFR Cluj in 2018 si 2019.