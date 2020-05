Fosta sotie a unui fotbalist din Liga 1 a povestit cum si-a prins barbatul cu o fana: "Le mai alergam. L-am prins odata la hotel"

Fosta sotie a lui Sabin Ilie, Leta Ilie, a povestit despre modul cum a reusit sa o cucereasca fostul jucator de la Rapid si Steaua si despre cum l-a prins la hotel o alta femeie pe vremea cand erau impreuna.

Leta a povestit cat de greu s-a lasat cucerita de Sabin, dar si ce a patit fana care se afla la hotel cu fostul fotbalist.

"Mergeam la Favorit, la o cofertarie, iar colegii lui m-au vazut si l-au trimis pe Sabin. A venit la mine si mi-a zis: Buna! Sunt Sabin Ilie, fratele lui Adrian Ilie, si ala e Opelul meu. De atunci s-a tinut dupa mine de la Favorit la Orizont si am descoperit ca avem prieteni comuni si de atunci am inceput sa vorbim. Altfel nu, eram exigenta ca si acum", a povestit Leta Ilie pentru ProSport.

M-a cucerit foarte greu. A durat cateva luni. Nici el nu avea voie sa greseasca. Era si el tanar, iar eu nu voiam relatie, dar nu il lasam in pace. El era la Steaua. Cred ca era acolo de o luna, era rezerva. La primul meci la care am mers a dat primul lui gol, un gol important cu Rapid si de atunci el a considerat ca ii port noroc si asa s-a dovedit pe parcursul timpului", a declarat fosta sotie a fotbalistului.

Leta a declarat ca nu a avut probleme cu amante sau alte sotii, ea era geloasa doar pe fanele care ii dadeau tarcoale lui Sabin.

"Nu am avut probleme cu sotii sau iubite, dar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Gaseam cutiute cu medalioane de aur. Eu eram geloasa tare. Le mai alergam. L-am prins odata la hotel. Am vrut sa ii fac o surpriza placuta, m-am aranjat, mi-am pus o fustita scurta, dar a fost una nereusita pentru el si pentru mine. L-a salvat Adrian. Au facut schimb de apartamente si Adrian s-a speriat cand m-a vazut. Sabin era cu o domnisoara in alta parte si s-a dus Adrian: Sabin, asa-i ca nu esti aici?. A iesit Sabin, a iesit si aia si am dus-o cinci metri de par pana la scari", a spus Leta Ilie.