Au plecat pe un sac de bani, dar nu au reusit asta! LPF a publicat cel mai bun prim "11" al jucatorilor din Liga 1 care nu au reusit sa castige titlul! Cum arata echipa

Din articol Cel mai bun prim "11" al jucatorilor din Liga 1 care nu au reusit sa castige titlul de campion

LPF a publicat cel mai bun prim "11" format din jucatori din Liga 1 care nu au reusit sa castige titlul de campion.

In ultimele doua luni, LPF a organizat o dezbatare alaturi de fanii fotbalului in cadrul careia au decis cel mai bun "11" din Liga 1, format din jucatori care nu au reusit sa castige titlul de campion in ultimii 10 ani.

Fanii au avut de ales cate un jucator pe fiecare post plus antrenorul. Dintre cei alesi, doar 2 mai evolueaza in acest moment in Liga. Este vorba despre atacantul celor de la FCSB, Harlem Gnohere si Ante Puljic, fundasul celor de l Dinamo.

Cel mai bun prim "11" al jucatorilor din Liga 1 care nu au reusit sa castige titlul de campion



Felgueiras - Alcenat, Sapunaru, Puljic, Bozovic - Baluta, Ianis Hagi, N'Doye, Mitrita - Gnohere, Wesley, antrenor Devis Mangia.

"Nu au castigat titlul, dar au ramas in inimile microbistilor datorita prestatiilor formidabile din principala competitia interna. Pe durata a doua saptamani, Liga Profesionista de Fotbal v-a invitat sa alegeti echipa ideala formata din jucatorii care, desi nu au cucerit medalia de campion in ultimul deceniu, incepand cu 2010-2011, sunt si azi repere pentru fanii formatiilor prezente pe prima scena din Romania in intervalul amintit", au scris cei de la LPF.