FCSB - DINAMO | "Daca vrea in grupele Champions League, sa faca asta!" Un fost stelist il distruge pe Vintila inainte de derby si ii transmite un MESAJ clar lui Becali

FCSB - DINAMO este in aceasta seara de la ora 20:30, in format livetext pe www.sport.ro, aplicatia sport.ro si facebook sport.ro

Astazi se va disputa derby-ul campionatului intre FCSB si Dinamo. Ambele echipe isi vor da viata pe teren in aceasta seara pentru o victorie uriasa. Fostul stelist, Nana Falemi, a vorbit despre situatia de la FCSB si este de parere ca daca Becali vrea in grupele Champions League, ar trebui sa aduca un antrenor cu experienta, caruia sa ii ofere un salariu de 3 milioane de euro pe an.

"E prea devreme sa ne dam cu parerea despre Vintila. E limpede ca nu e un antrenor experimentat, pentru ca Steaua, in momentul asta, nu isi permite sa aduca antrenori experimentati. El e un antrenor care creste impreuna cu Steaua.

Vrei sa te bati in Champions League si ai pretentii de Champions League, atunci trebuie sa-ti aduci antrenor care costa 3 milioane pe an, asa au cluburile din Champions League. Oricum, peste un milion. Ori Becali niciodata nu a dat salariul asta unui antrenor. Antrenorii experimentati din tara care sunt sub plafonul asta, nu vin. Iar aia mari nu si-i permite", a declarat Nana Falemi.