"Daca vii la Steaua, esti antrenor secund!" Dica nu a mai rezistat si a reactionat! Cu cine s-a contrat fostul antrenor de la FCSB! "Multe lucruri sunt neadevarate!"

Nicolae Dica a plecat de la FCSB in decembrie 2018.

FCSB a incheiat campionatul pe locul secund pentru al patrulea an consecutiv, iar Gigi Becali a decis sa renunte si la serviciile lui Mihai Teja. Patronul ros-albastrilor a incercat sa il aduca in mai multe randuri pe actualul antrenor de la CFR Cluj, Dan Petrescu.

Andrei Vochin, consilierul Federatiei, considera ca "Bursucul" nu ar putea lucra cu un patron ca Gigi Becali. Vochin a spus ca orice antrenor care ajunge la FCSB isi asuma rolul de antrenor secund.

"Dan Petrescu nu ajunge la Steaua, pentru ca el este antrenor principal. In situatia asta, la Steaua toti se comporta extraordinar ca niste antrenori secunzi. Extraordinar! L-am vazut acum pe Teja, a baut atata apa, ca mai e si limbajul corpului, te uiti la el, sa vezi in momentul in care primeste intrebarea, hopa, zici ca a mancat peste de-ala sarat. Daca-ti asumi lucrul acesta, vrei la Steaua, esti antrenor secund", a spus Andrei Vochin la Telekom Sport.

Dica: "Multe lucruri nu sunt adevarate!"

Nicolae Dica, prezent si el in studio, nu a putut trece peste spusele lui Andrei Vochin si a reactionat imediat.

"Cred ca e prea graba treaba asta, ca esti antrenor secund. Din punctul meu de vedere, eu spun ca nu e asa. Eu, de multe ori, aveam discutii cu patronul despre echipa. A, ok, ca apar multe lucruri, asta e altceva, dar sunt multe lucruri care nu sunt adevarate. Telefoane pe banca mai sunt si prin alte parti, nu numai in Romania", a raspuns Nicolae Dica.

Consilierul Federatiei a continuat si a spus ca la CFR Cluj nu a vazut vreun membru din staff sa foloseasca telefonul pe banca, in timp ce la FCSB aceasta imagine a fost des intalnita in ultima perioada.

"Dar eu nu am spus ca sunt antrenori secunzi numai la Steaua. La CFR Cluj nu e telefon pe banca, atata vreme cat e Dan Petrescu", a concluzionat Vochin.