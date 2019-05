FCSB - CFR CLUJ | Ultimul meci la FCSB! Un titular si-a anuntat plecarea chiar inaintea partidei cu CFR. Mesajul postat pe Instagram

FCSB si CFR Cluj se dueleaza in ultima etapa a Play Off-ului, intr-un meci fara miza. Pentru Filipe Teixeira, acesta este ultimul meci in tricoul ros-albastru.

Filipe Teixeira a confirmat despartirea de FCSB. Mijlocasul portughez, ajuns la 38 de ani, isi incheie contractul cu formatia ros-albastra si nu isi va prelungi intelegerea. Teixeira a confirmat despartirea prin intermediul unui mesaj postat pe Instagram.

"Last Game", a scris Teixeira.

Mihai Stoica: "Ramanerea lui Teixeira depinde de viitorul antrenor"



In urma cu cateva zile, Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB-ului, a spus ca ramanerea lui Teixeira la FCSB depinde de viitorul antrenor.

"Teixeira este la final de contract. Cred ca Gigi Becali va discuta asta cand va bate palma cu viitorul antrenor si vor lua hotararea impreuna", a spus acesta.

Teixeira a ajuns la FCSB in vara lui 2017, dupa ce a luat titlul cu Astra Giurgiu. In primul sezon la FCSB a fost unul dintre oamenii cheie ai echipei, insa in actuala stagiune a jucat putin si nu a mai avut evolutii remarcabile.