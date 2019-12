"Daca s-ar intampla asta, ar lua titlul in fiecare an!" Bogdan Andone, atac cu TALPA la adresa lui Gigi Becali! Fostul antrenor al ros-albastrilor NU regreta perioada petrecuta la club! Ce a spus

Bogdan Andone a vorbit despre perioada petrecuta la FCSB si despre situatia ros-albastrilor.

Antrenorul celor de la Astra Giurgiu, Bogdan Andone, a vorbit despre perioada petrecuta la carma ros-albastrilor si despre situatia actuala a clubului. Acesta este de parere ca daca antrenorii ar fi lasati sa isi faca treaba, fara a mai interveni Gigi Becali, FCSB ar castiga campionatul an de an.

Bogdan Andone mai spune ca in momentul in care i s-a oferit oportunitatea de a veni pe banca vicecampioanei Romaniei nu a putut sa o refuze, insa nu regreta perioada petrecuta pe banca celor de la FCSB.



"Daca ne intoarceam inainte, fara sa fi avut experienta asta, da. Pentru ca FCSB este un club de traditie, daca e continuatoarea Stelei, e un club unde ai toate conditiile necesare sa faci performanta, de la terenuri de antrenament la baza sportiva, la jucatori de calitate. Si cred cu tarie in continuare ca, daca antrenorii ar fi lasati sa lucreze pe principiile sau pe ceea ce cred ei, Steaua ar fi o echipa care probabil an de an ar reusi sa ia campionatul sau sa fie in primavara europeana. La conditiile care sunt acolo, la lotul de jucatori si ce inseamna infrastructura, ar trebui sa fie an de an echipa campioana.



Era greu sa refuz in vara sa devin antrenor principal la FCSB. Aveam o relatie si am in continuare o relatie foarte buna cu jucatorii de acolo. Si relatia cu patronul a fost o relatie normala, pana la un punct, cand lucrurile.. Totul a fost din cauza mai multor situatii, cei 8-9-10 jucatori accidentati, jucatori de baza, inca nu venisera Pantiru, Cretu, Soiledis sau ceilalti jucatori, nu aveam jucatori in momentul ala, au plecat jucatorii tineri, Horsia, Robert Ion, Dumitru, de care aveam nevoie de ei si au fost imprumutati. Deci a fost o conjunctura nefavorabila in acel moment. Apoi cu improvizatiile care au aparut in echipa, neavand alte solutii. Dar nu regret absolut deloc, a fost o experienta, o perioada buna. Am lucrat cu niste jucatori extraordinari, si fotbalistic si caracterial, si nu regreta absolut deloc", a declarat Bogdan Andone la Telekomsport.