"Daca nu joaca, rugineste!" Declaratii incredibile la adresa lui Bogdan Vintila! Antrenorul ros-albastrilor este acuzat ca iroseste "perlele" lui Gigi Becali! Ce s-a intamplat

Un patron din Liga 1 face o serie de dezvaluiri incendiare.

FCSB ar fi trebuit sa dispute meciul cu CFR Cluj, maine, 15 martie, de la ora 20:30, insa din cauza faptului ca Liga 1 a fost suspendata din cauza pandemiei coronavirusului, meciul nu va mai avea loc. Evolutiile lui Olimpiu Morutan din anul 2020 au lasat de dorit, iar unul dintre preferatii lui Gigi Becali a fost lasat mai mult pe banca de rezerve.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit despre situatia lui Morutan si spune ca situatia sa la FCSB se intampla din cauza faptului ca sunt foarte multi tineri la ros-albastri si spune daca ar fi antrenat de Marius Croitoru sau Gica Hagi ar fi numar 10 la orice echipa.

"E complicat acolo, sunt multi tineri talentati, sunt multe orgolii. El e in urma lui Man, a lui Tanase, a lui Coman. Mai e si Olaru, care s-a reintegrat foarte bine. El e un talent pur, dar trebuie ajutat. Daca ar fi antrenat 20 de meciuri de Marius Croitoru sau Gica Hagi, devine numar 10 la orice echipa din Romania si pleaca afara.

Daca nu joaca, rugineste. Lui i-a trecut timpul. Are un an si jumatate de cand nu joaca la FCSB. Intr-o jumatate de repriza, el nu poate sa faca lucruri exceptionale. Trebuie sa ai multe meciuri, iar el nu are o rutina. Devine un talent batran. Eu i-am spus atunci lui Becali sa-l lase un sezon la Botosani. Nu mi-ar fi fost frica de loc, i-as fi crescut valoarea. Daca FCSB il lasa la mine sau in alta parte, Morutan castiga puncte", a declarat Valeriu Iftime la Gsp.