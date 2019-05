"Daca iti dau un pumn, inghiti telefonul!" Sumudica a dezvaluit cum a reactionat cand ca i s-a impus o schimbare

Marius Sumudica spune ca nu ar putea antrena la FCSB.

Sumudica refuza categoric ideea de a veni la FCSB, chiar daca este prieten bun cu Gigi Becali. Principalul motiv este legat de reactia fanilor si de trecutul sau rapidist, insa nici stilul de a conduce al lui Becali nu s-ar plia pe stilul de antrenorat al lui Sumudica.

Sumudica a dezvaluit ca a existat un moment in cariera sa cand conducerea unui club a incercat sa-i impuna schimbarile.



"Am patit-o odata, la o echipa, cu un director sportiv. In minutul 30, a venit sa imi spuna sa fac o schimbare si i-am spus: 'Daca iti dau un pumn inghiti telefonul'. Dupa meci, i-am spus presedintelui sa isi caute antrenor", a declarat Marius Sumudica la DigiSport.