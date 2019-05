Iordanescu jr, replica ACIDA pentru Sumudica: "La 10.000 de metri mintea iti mai joaca feste! Cand a aterizat, a inceput sa faca declaratii!"

Edi Iordanescu nu a ramas dator.



Dupa ce Marius Sumudica l-a numit "EDItorialist", antrenorul celor de la Gaz Metan a venit imediat cu replica. "La 10.000 de metri mintea iti mai joaca feste!", a fost reactia lui Iordanescu junior.

"Eu nu vreau sa stric o prietenie care are deja mult timp. Tinand cont ca a facut un drum destul de lung, la 10.000 de metri mintea iti mai joaca feste, iar cand a aterizat a inceput sa faca declaratii. Il tratez ca pe un personaj pitoresc cu multe glume in iesirile lui publice. El era in Arabia Saudita, eu eram aici la birou si ma uitam la TV, iar el facea declaratii. Am schimbat postul si tot el facea declaratii. Nu am reusit sa inteleg cum. E prezent mereu la TV, face audienta. O parte din bugetul de la drepturile TV ar trebui sa mearga si catre el", a declarat Edi Iordanescu.

Declaratia care l-a iritat pe Edi Iordanescu

Cum Sumudica refuza FCSB, Gigi Becali s-a reorientat catre Edi Iordanescu. Face compuneri frumoase si este editorialist, se amuza Sumudica pe seama antrenorului de la Gaz Metan.

"Nu stiu cine sa vina la FCSB, m-ai prins. Nu stiu fiindca nu am purtat discutii in profunzime cu Gigi, ce gen de antrenor vrea, dialogul, ce metode are de lucru. Dar am vazut ca sunt antrenori care fac compuneri foarte frumoase, cred ca si editorialisti pot fi antrenori la FCSB. Le sta bine, unul cu principii, altul asa.. Ala e timpul de antrenor care ar putea sa lucreze cu Becali", a incheiat Sumudica.