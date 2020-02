"Nu puteam gasi un meci mai greu decat asta cu Medias! Avem cel mai greu program!" PLANSUL lui Petrescu dupa ce a batut FCSB!

Petrescu e din nou nemultumit! "Meciul cu Medias a picat cum nu se poate mai rau" - e suparat antrenorul campioanei.

Gazul lui Edi Iordanescu se poate indeparta de zona play-off-ului daca pierde contra CFR-ului. Petrescu e sigur ca nivelul de motivare al Mediasului va fi la cele mai inalte cote.

"In momentul asta, nu puteam gasi un meci mai complicat si mai greu decat cel cu Medias. Au o singura infrangere pe teren propriu. In deplasare au doar 4 victorii. Acasa are si ajutorul fanilor, cu noi sigur vor veni multi. Terenul e aproape, chiar daca stadionul e mic. Agresivitatea pe care o imprima si antrenorul se vede foarte bine acasa. Meciul asta le poate decide soarta, daca joaca sau nu in play-off. Mai greu meci de-atat nu puteam gasi in momentul asta! Speram sa facem macar un egal. Important e sa nu pierdem. Daca pierdem, pierdem moralul. Trebuie sa mergem la victorie, desi si cei de la Medias au neaparat nevoie de victorie. Noi avem cel mai greu program in continuare", a spus Petrescu la conferinta de presa de azi.

Super Dan n-are favorite in lupta pentru primele 6 locuri: "Nu ma intereseaza cine va fi in play-off. Vreau sa mearga echipele care merita. Trebuie sa ne gandim la ce facem noi. Am pierdut mult prea multe puncte. Am pierdut si nemeritat, acum sper sa scoatem maximum din orice meci."