Ardelenii se confruntă cu mari probleme financiare, după ce nu au reușit să se califice în Conference League și după ce vânzarea lui Louis Munteanu a eșuat din cauza sumelor mult prea mari solicitate de cei din conducerea clubului.

Ioan Varga susține că CFR Cluj nu va intra în insolvență

Solicitarea a venit din partea creditorilor clubului patronat de Ioan Varga care au cerut în instanță deschiderea procedurii de insolvență.

Ioan Varga este însă convins că nu se va ajunge atât de departe și va reuși în cele din urmă să se înțeleagă cu creditorii.

Patronul fostei campioane din Superliga României spune că toate problemele se vor rezolva în următoarele zile, atunci când vor fi achitate toate datoriile către creditori.

”Am rezolvat deja cu unul dintre cei doi care cereau intrarea în insolvență a CFR-ului. Să stea lumea liniștită, că o să rezolv și cu Sărmășan. E doar o chestiune de zile și vor fi reglate din toate punctele de vedere, așa cum am și promis.

Zilele acestea vor fi zile importante pentru CFR și se vor plăti datorii. Lucrurile vor fi rezolvate spre liniștea tuturor”, a spus Varga, conform Fanatik.

