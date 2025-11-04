Neverosimil! Ce șanse le dau experții lui FCSB și CFR Cluj să se califice în play-off: ”Sunt într-o groapă adâncă!”

Neverosimil! Ce șanse le dau experții lui FCSB și CFR Cluj să se califice &icirc;n play-off: &rdquo;Sunt &icirc;ntr-o groapă ad&acirc;ncă!&rdquo; Superliga Darius Olaru, căpitan FCSB / Foto: Sport Pictures
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Clasamentul din Superliga României este în continuare surprinzător, după 15 etape scurse din acest sezon.

TAGS:
FCSBCFR ClujSuperligaplay-off
Din articol

FC Botoșani este lider, cu 32 de puncte, la egalitate cu echipa de pe locul doi, Rapid. Universitatea Craiova ocupă locul trei, cu 29 de puncte, la două lungimi în fața lui Dinamo. FCSB este abia pe locul opt în ierarhie, cu 19 puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă loc de baraj, cu 13 puncte.

Ce șanse are FCSB să se califice în play-off

Specialiștii de la Football Meets Data au analizat situația din Superliga României și au stabilit echipele cu cele mai mari șanse să se califice în play-off.

Statisticienii au remarcat revenirea celor de la FCSB, dar și faptul că FC Botoșani continuă să se mențină în vârful ierarhiei. De altfel, experții au scris că CFR Cluj se află într-o ”groapă adâncă”.

Conform Football Meets Data, echipele cu cele mai mari șanse să ajungă în play-off sunt Rapid și Universitatea Craiova, fiecare cu 99% șanse. Cele două rivale sunt urmate îndeaproape de FC Botoșani, cu 97% șanse.

Pe locul patru din punctul de vedere al statisticienilor este Dinamo, cu 83% șanse să ajungă în play-off. FCSB, campioana României, este cotată cu a cincea șansă (62%), având în vedere startul foarte slab al roș-albaștrilor. A șasea echipă în opinia experților este FC Argeș, cu 52% șanse.

Clasamentul din Superliga României

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la v&acirc;rsta de 84 de ani
ULTIMELE STIRI
S-a convins &icirc;n privința lui Dennis Man după ultima prestație a rom&acirc;nului: &rdquo;Eram nehotăr&acirc;t!&rdquo;
S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!”
Răzvan Lucescu, pe prima pagină &icirc;n presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre rom&acirc;n
Răzvan Lucescu, pe prima pagină în presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre român
Austria nu a trecut peste eșecul cu Rom&acirc;nia: ce spune Ralf Rangnick &icirc;naintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Austria nu a trecut peste eșecul cu România: ce spune Ralf Rangnick înaintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Un campion european cu Spania, impresionat de Rațiu: &Icirc;l știu de mic! E jucătorul nostru, așa &icirc;l simt
Un campion european cu Spania, impresionat de Rațiu: "Îl știu de mic! E jucătorul nostru, așa îl simt"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Maghiarii se m&acirc;ndresc cu B&ouml;l&ouml;ni: răspunsul lui Loți, c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat dacă e mai apreciat &icirc;n Rom&acirc;nia sau &icirc;n Ungaria

Maghiarii se mândresc cu Bölöni: răspunsul lui Loți, când a fost întrebat dacă e mai apreciat în România sau în Ungaria

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro

S-a achitat suma pentru transferul lui Robert Lewandowski: 45.000.000 de euro



Recomandarile redactiei
S-a convins &icirc;n privința lui Dennis Man după ultima prestație a rom&acirc;nului: &rdquo;Eram nehotăr&acirc;t!&rdquo;
S-a convins în privința lui Dennis Man după ultima prestație a românului: ”Eram nehotărât!”
Răzvan Lucescu, pe prima pagină &icirc;n presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre rom&acirc;n
Răzvan Lucescu, pe prima pagină în presa rusă! Tatăl unui fotbalist de la PAOK Salonic a spus totul despre român
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Fostul antrenor al lui FCSB și-a găsit echipă! A condus deja primul antrenament
Austria nu a trecut peste eșecul cu Rom&acirc;nia: ce spune Ralf Rangnick &icirc;naintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Austria nu a trecut peste eșecul cu România: ce spune Ralf Rangnick înaintea meciurilor decisive pentru CM 2026
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz
Nu se lasă! O nouă ofertă pentru Dan Petrescu, după primul refuz
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dan Petrescu propune un jucător la naționala Rom&acirc;niei: &Icirc;i dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, &icirc;nainte de CFR Cluj - Pafos: Sunt clar mai buni dec&acirc;t noi, &icirc;mi dau fiori brazilienii lor. &Icirc;n Rom&acirc;nia n-avem ca ei
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se &icirc;nt&acirc;mplă la Rapid: E &icirc;ngrijorător!
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la v&acirc;rsta de 84 de ani

stirileprotv Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

stirileprotv Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!