Daniel Pancu a condus primul antrenament la CFR Cluj! Cum a fost surprins

La CFR Cluj (13p), Pancu va avea o misiune extrem de dificilă. Ardelenii țintesc play-off-ul, dar se află în acest moment la nouă lungimi de primul loc din zona respectivă (Oțelul Galați, 22p).

Pancu a stat ultima dată pe banca reprezentativei de tineret a României, în perioada 2023 - 2025, cu care a participat și la Europeanul U21 din vară.

Luni, Pancu a început pregătirea la CFR Cluj. El a intrat în funcție imediat după eșecul ardelenilor cu Dinamo de vineri, unde s-a aflat în tribună. Pe bancă a stat secundul Laurențiu Rus.



”Astăzi, noul antrenor al echipei noastre, Daniel Pancu, a condus primul său antrenament la CFR Cluj”, a scris CFR Cluj pe rețelele social media.



CFR Cluj, în acest sezon



După 15 etape desfășurate în sezonul regulat, trupa de pe ”Constantin Rădulescu” a bifat două victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Unirea Slobozia de duminică, de la ora 14:30, din runda #16. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum arată clasamentul

