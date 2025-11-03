FOTO Daniel Pancu a condus primul antrenament la CFR Cluj! Cum a fost surprins

Daniel Pancu a condus primul antrenament la CFR Cluj! Cum a fost surprins Superliga
Daniel Pancu (48 de ani) a preluat-o pe CFR Cluj după ce ardelenii s-au despărțit de Andrea Mandorlini.

CFR Cluj Daniel Pancu Superliga
Pancu a stat ultima dată pe banca reprezentativei de tineret a României, în perioada 2023 - 2025, cu care a participat și la Europeanul U21 din vară.

La CFR Cluj (13p), Pancu va avea o misiune extrem de dificilă. Ardelenii țintesc play-off-ul, dar se află în acest moment la nouă lungimi de primul loc din zona respectivă (Oțelul Galați, 22p).

Daniel Pancu a condus primul antrenament la CFR Cluj! Cum a fost surprins

Foto: Facebook CFR Cluj

Luni, Pancu a început pregătirea la CFR Cluj. El a intrat în funcție imediat după eșecul ardelenilor cu Dinamo de vineri, unde s-a aflat în tribună. Pe bancă a stat secundul Laurențiu Rus.

”Astăzi, noul antrenor al echipei noastre, Daniel Pancu, a condus primul său antrenament la CFR Cluj”, a scris CFR Cluj pe rețelele social media.

CFR Cluj, în acest sezon

După 15 etape desfășurate în sezonul regulat, trupa de pe ”Constantin Rădulescu” a bifat două victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Pentru CFR Cluj urmează meciul cu Unirea Slobozia de duminică, de la ora 14:30, din runda #16. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Cum arată clasamentul

Zeljko Kopic, principalul motiv al succesului de la Dinamo: „Sper să-l vedem în postura lui Sir Alex Ferguson”
Farul – Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Presiunea devine sufocantă pentru Zicu
"Complet pe dinafară!" Presa italiană îl distruge pe Rareș Ilie după eșecul lui Empoli
Zeljko Kopic, principalul motiv al succesului de la Dinamo: „Sper să-l vedem în postura lui Sir Alex Ferguson”
Gigi Becali, înțepături spre finul Pandele, după ce i-a pus bețe în roate: "Oamenii nu fac gesturi cum face nașul!"
Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge în vară
Ilie Dumitrescu s-a lămurit după 15 etape: ”Arată cel mai bine din campionatul nostru”

Turcii au anunțat ce urmează pentru Ianis Hagi, după ce a fost lăsat pe tușă la Alanyaspor

Se face! Și-a dat acordul pentru noul director sportiv de la FCSB

"Revoluția" lui Contra! Șeicii se întreabă: "A venit cu o baghetă magică?" Cum a transformat o echipă de coșmar

Universitatea Craiova - Rapid 2-2 | Dramatism total în Bănie! Ritm de heavy metal într-un meci cu gol în minutul 90+10

Gata! Se deschide ”cel mai mare stadion din Europa”: câte bilete s-au vândut



Gică și Ianis Hagi, aduși la pachet? Unde pot ajunge în vară
"Complet pe dinafară!" Presa italiană îl distruge pe Rareș Ilie după eșecul lui Empoli
Zeljko Kopic, principalul motiv al succesului de la Dinamo: „Sper să-l vedem în postura lui Sir Alex Ferguson”
Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"
Farul – Csikszereda 0-0, ACUM, pe Sport.ro! Presiunea devine sufocantă pentru Zicu
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
