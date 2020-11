CUTREMUR la Dinamo?! E prima oara cand sefii admit ca INSOLVENTA E POSIBILA: "Faliment, nu. Insolventa? N-ar fi de dorit!" Ce data LIMITA au pentru evitarea dezastrului

Dorin Serdean, presedintele lui Dinamo, spune ca clubul are termen pana la finalul lunii pentru rezolvarea crizei financiare.

Serdean e bucuros dupa victoria din meciul cu Voluntari (3-0). Recunoaste ca nici el nu e platit si spune ca marirea de capital e aproape. Serdean sustine ca nu e la curent cu negocierile in privinta rezilierii contractului lui Cosmin Contra si ca 'doar insolventa e o posibilitate, nu falimentul'.



"Imi aduc aminte ca au trecut doua luni de la ultima victorie, sper sa ne descatuseze din toate punctele de vedere. Probabil jucatorii au inteles ca joaca la Dinamo. Au inteles ca trebuie sa fie mandri. Nu pot sa neg intarzierile de salarii. Din fericire, suntem in grafic cu platile care ne apasa in relatia cu FRF, cu TAS. Sper sa depasim momentele astea dificile.

Faptul ca joaca la Dinamo e prima motivatie care ar trebui sa-i convinga pe fotbalisti sa joace bine. Nu sunt fericit nici eu ca nu am primit banii la timp, dar ce sa fac? O sa se termine si situatia asta in scurt timp. Avem deadline 30 noiembrie sa corespundem cu fair play-ul financiar, saptamana viitoare ar trebui s-o transam favorabil noua.



Poate fi vorba de insolventa, nu de faliment. Nu e de dorit insolventa si n-ar trebui sa ajungem acolo.

Cortacero poarta discutiile cu Cosmin Contra, el va poate spune ce se intampla. Nu avem nicio varianta de inlocuire a lui Cosmin. Antrenori care sa vina la Dinamo sunt convins ca ar fi de gasit.

Marirea de capital ne-ar ajuta foarte mult, ar aduce o stabilitate in clubul nostru", a spus Serdean.