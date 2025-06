La Rapid tocmai a început domnia lui Costel Gâlcă pe bancă. Sport.ro a arătat aici primele declarații făcute de tehnicianul care a semnat un contract până în 2027 și a evidențiat și întrebarea care l-a iritat pe fostul mijlocaș.

Înlocuirea lui Șumudică, în vederea noului sezon, cu Gâlcă, demonstrează și o schimbare de strategie la Rapid. Concret, s-a renunțat la un antrenor scandalagiu și a fost adus unul care poate fi catalogat drept un monument de bun simț.

Victor Angelescu a anunțat primele plecări de la Rapid

Și schimbările pregătite de Rapid vor continua, în următoarele săptămâni, și vor viza și componența lotului.

Cu ocazia prezentării noului tehnician, Victor Angelescu (acționar minoritar Rapid) a dezvăluit care sunt primii fotbaliști care vor părăsi gruparea bucureșteană.

„Cristi, o legendă pentru noi, pentru club, s-a retras (n.r. – Cristi Săpunaru). Ca jucător, și-a încheiat contractul. Ce se va întâmpla mai departe cu el, veți afla ulterior, când vom avea de făcut un anunț despre organigrama clubului. În rest, vor pleca N’Jie și Dinu Moldovan. N’Jie (n.r. – adus la cererea lui Marius Șumudică) a fost un transfer nereușit. La ce CV avea, ar fi trebuit să ofere mai mult. Aveam alte așteptări de la un jucător cu salariul lui. De asta, nici nu i-am prelungit contractul. Dinu Moldovan mai avea doar 15 zile contract cu noi și, de aceea, am considerat că nu mai e nevoie să vină la reunirea lotului, în aceste 15 zile. Mereu am procedat așa cu jucătorii aflați la final de contract. Pentru Borza au fost oferte. Poate că interesul va fi și mai mare după Campionatul European Under 21. Vedem, dacă pleacă Borza, în mod sigur, vom aduce un jucător în locul său“, a explicat Victor Angelescu.

Jucătorul de bandă, Clinton N'Jie (31 de ani) a avut 12 meciuri și 2 goluri, la Rapid, în 466 de minute, în stagiunea recent încheiată.

Portarul Dinu Moldovan (35 de ani) a avut o singură apariție în ultimul sezon, fiind integralist în meciul cu Universitatea Cluj, pierdut în deplasare, scor 0-3, pe 19 august 2024, în etapa a 6-a.