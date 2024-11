Dumitru Dragomir știe exact de ce are nevoie Gigi Becali la FCSB: ”Genul ăsta de jucător îi trebuie lui Gigi!”

Șumudică a declarat că se bucură că N’Jie s-a arătat nemulțumit în momentul schimbării, deoarece acest lucru arată că este motivat să de mai mult pe teren. De altfel, antrenorul Rapidului l-a lăudat pe fotbalistul camerunez. Totuși, cel care l-a impresionat prin efortul depus în meciul cu UTA Arad a fost Boupendza.

”E treaba lui, dar mă bucur că a fost nemulțumit. N’Jie a făcut astăzi unul dintre cele mai bune meciuri, a crescut. El mai are nevoie din punct de vedere fizic. Cu siguranță, va fi alt jucător după ce se va antrena într-un cadru ok, mă refer aici la pregătirea de iarnă. Este un jucător care are experiență, care ne ajută și care poate face diferența.

De Boupendza ce să mai zic, aleargă, ba e în spate, ba e în față, nici nu știu pe unde e. Mă uit după el, vreau să îi spun să stea vârf și nici nu mai știu unde e. Nu îl găsesc pe teren să țip la el”, a spus Marius Șumudică la conferința de presă.

Ce a spus Șumudică despre N'Jie la flash-interviu

”Nu mă interesează (că N'jie a ieșit supărat de pe teren - n.r.). Nu mă interesează pe mine ce jucători se supără. Păi, atunci ce să mai spune de cei care nu joacă. Nu mi-a zis nimic. Cu Șumudică e greu. E un jucător util echipei, a jucat bine și astăzi și sunt ferm convins că o să ne ajute în meciurile viitoare”, a spus Marius Șumudică la finalul jocului.