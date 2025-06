Rapid a intrat, în mod oficial, în era Costel Gâlcă. Vorbim despre un tehnician perceput ca un fost stelist din motive care țin de CV-ul său. Atât ca jucător, cât și ca antrenor.

Ca fotbalist, Gâlcă, fost mijlocaș defensiv, a îmbrăcat tricoul Stelei, între 1991-1996. Ca antrenor, începutul traseului său, la nivel de cluburi, s-a legat tot de Steaua, cum se numea pe atunci FCSB, echipa lui Gigi Becali. În sezonul 2014-2015, în care latifundiarul a stat după gratii în cea mai mare parte a stagiunii respective, Gâlcă, fără presiunea patronului, a făcut furori: a câștigat Cupa României, Cupa Ligii și campionatul.

Degeaba însă! Furios că Gâlcă n-a ținut cont de indicațiile transmise din închisoare, Becali l-a pus pe liber, în vară.

Gâlcă, întrebarea care l-a iritat: „Veți pupa steagul?“

Pornind de aici, Gâlcă a fost întrebat, la conferința sa de prezentare la Rapid, dacă va pupa steagul Rapidului, pentru a-și dovedi atașamentul față de culori, în ciuda trecutului său în roșu și albastru. Vizibil deranjat, Gâlcă a oferit un răspun tăios.

„Nu-mi cereți așa ceva, că nu o să fac. Mai ales că nu demonstrez nimic, dacă sărut steagul sau înjur vreun club. Suporterii sunt mult mai educați acum, față de ce era înainte (n.r. – aluzie la faptul că Dan Petrescu, fost stelist, a pupat steagul Rapidului în 2003). Acum, fanii se dedică echipei. Eu am trăit și momentele dinainte“, a spus Gâlcă.

Noul antrenor, prezentat de Victor Angelescu, fără Dan Șucu

La conferința în care Rapid și-a prezentat noul antrenor, acționarul minoritar, Victor Angelescu, a venit din partea conducerii. A lipsit, în schimb, Dan Șucu, principalul acționar al bucureștenilor.

„Ne doream un antrenor serios, un antrenor dedicat. Observând stilul de joc al echipelor lui, am vrut un antrenor ofensiv, pe placul Rapidului. El se potrivește cu ce ne doream noi. Am vrut un antrenor care să facă echipa să domine, știți că am avut probleme în ultimul timp cu asta. Am vrut un antrenor care să știe să lucreze cu tinerii. A întrunit toate condițiile. Un antrenor serios, cu rezultate, fost mare jucător. Un antrenor căruia îi place fotbalul ofensiv. A fost principalul criteriu“, a explicat Angelescu motivele din spatele instalării lui Gâlcă, la Rapid.

Gâlcă: „Rapid trebuie să joace ofensiv“

În continuarea spuselor lui Victor Angelescu, noul antrenor, care a semnat un contract până în 2027 cu Rapid, și-a expus filosofia fotbalistică.

„Echipa trebuie să joace ofensiv, mai ales pe teren propriu. Sunt câteva poziții unde avem nevoie de întăriri, dar încă nu ne-am hotărât. Eu nu sunt adeptul marilor schimbări. Dacă aducem mulți jucători, integrarea lor va fi cu atât mai dificilă. Sunt 27 de jucători la reunirea lotului. E important să-i integrăm pe toți. Cei de acum sunt prima mea opțiune. Ne-ar mai trebui un atacant. E important să avem concurență pe posturi. Un fundaș central e foarte important pentru noi. Vrem să ne calificăm în cupele europene. Vrem și un trofeu, Cupa României și, de ce nu, campionatul. Nu ne prezentăm doar pentru a ne califica în cupele europene“, a spus Gâlcă.