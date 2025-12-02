Cum vede Sorin Cârțu play-off-ul din Superligă! Predicție surprinzătoare pentru FCSB

Universitatea Craiova a remizat cu ”U” Cluj, scor 0-0, într-un meci din runda a 18-a din Superliga, iar partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii au rămas pe locul patru în clasament în urma acestui rezultat și se află la cinic „lungimi” de liderul Rapid.



Cum vede Sorin Cârțu play-off-ul acestui sezon din Superliga



În urma acestei remize a Universității Craiova, Sorin Cârțu a numit echipele pe care le vede în play-off, în urma punctelor adunat, dar și a jocului prestat.

Președintele onorific al oltenilor a spus că despre FCSB că va prinde play-off-ul până la urmă, chiar dacă în urmă cu câteva etape roș-albaștrii erau departe de locul șase din Superliga.

