Cum vede Sorin Cârțu play-off-ul din Superligă! Predicție surprinzătoare pentru FCSB

Sorin Cârțu a numit echipele care vor intra în play-off-ul Superligii din acest sezon.

Universitatea Craiova a remizat cu ”U” Cluj, scor 0-0, într-un meci din runda a 18-a din Superliga, iar partida a putut fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii au rămas pe locul patru în clasament în urma acestui rezultat și se află la cinic „lungimi” de liderul Rapid.

Cum vede Sorin Cârțu play-off-ul acestui sezon din Superliga

În urma acestei remize a Universității Craiova, Sorin Cârțu a numit echipele pe care le vede în play-off, în urma punctelor adunat, dar și a jocului prestat.

Președintele onorific al oltenilor a spus că despre FCSB că va prinde play-off-ul până la urmă, chiar dacă în urmă cu câteva etape roș-albaștrii erau departe de locul șase din Superliga.

„E chestie și de șansă de multe ori, asta ne-a lipsit aseară. Era și normal să ni se întâmple așa, că erau 3-4 echipe care stăteau cu degetele încrucișate. Vă dați seama, Dinamo, Rapid și Botoșani, toți se uitau și ne doreau răul într-un fel. FCSB, ușor, ușor, o să prindă play-off-ul fără probleme. Nu știu, nu vreau să le analizez șansele celor de la CFR Cluj.

Este un meci foarte important și pentru noi, și pentru ei. La ce arată echipa eu zic că putem să ne bazăm pe evoluții bune și cu CFR, și cu Sparta Praga. În Cupă e posibilitate să rulezi și alți jucători, nu știu care e decizia antrenorilor sau ce vor face. Deocamdată cel mai important meci este cu CFR, de duminică, și după partida cu Sparta Praga.

„(n.r. cine se va mai califica în play-off alături de Dinamo, Rapid, Craiova, FCSB și Botoșani) Cred că aici se va alege a 6-a echipă, dintre FC Argeș, Farul, U Cluj, Oțelul. Mi se pare mult mai constantă, FC Argeș, foarte greu de combătut. O echipă grea. Punctele avans se pot pierde ușor dacă ai câteva rezultate proaste. E o echipă care joacă, care are un echilibru în apărare și atac.”, a spus Sorin Cârțu la fanatik.

FCSB a traversat o perioadă mai slabă în acest sezon, dar roș-albaștrii s-au apropiat la două „lungimi” de ultimul loc care duce în play-off-ul Superligii după victoria cu Farul, de la Ovidiu.

