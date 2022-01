Cum se simte Iulian Cristea, după ce și-a spart capul în meciul cu CFR. Mărturisirea stoperului-kamikaze

Vicecampioana României a condus, după bijuteria lui Octavian Popescu, însă CFR a revenit prin dubla lui Debeljuh, în doar trei minute. După pauză, Valentin Gheorghe a egalat, dar mai apoi Chipciu a profitat de o eroare în defensiva lui Toni Petrea și a înscris.

Golul care i-a a dus FCSB-ului un punct a venit în minutul 93, când Iulian Cristea a reluat cu capul în poarta lui Otto Hindrich. Acesta nu s-a bucurat însă la gol, deoarece s-a accidentat.

Cristea a rămas întins pe gazon, fiind nevoie chiar de intervenția medicilor. Acesta susține că se află într-o stare bună.

”Am o lovitură la cap, nu e foarte gravă. Pentru asta muncim. Să egalăm, să aducem puncte. Nu am reuşit 3, am adus doar un punct. Nu am reuşit să văd, am văzut cum sar colegii pe mine. E gol, e gol... pe mine mă durea capul , e bine că a intrat şi am scos un punct.

Am simţit o durere la cap şi am văzut pe mănuşă că curgea sange. Am simţit, am văzut că spaţiul era liber, mai era un minut şi am zis să urc pentru că e ultima fază când putem să egalăm.

Cum am jucat prima repriza, până să greşim la gol, i-am dominat, i-am pus sub presiune. Din păcate, am greşit noi, aşa au dat două goluri. Va fi un meci greu, mai dificil ca în tur, pentru că jucăm la ei acasă”, a declarat Iulian Cristea, la finalul meciului.