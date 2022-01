Un gram de furie, un gram de frustrare. Reacția conducerii campioanei după FCSB - CFR 3-3 

FCSB a smuls în ultimul minut al derby-ului cu CFR un rezultate de egalitate. Iulian Cristea a fost omul potrivit la locul potrivit pentru formația lui Anton Petrea, într-o partidă care a făcut un excelent PR fotbalului românesc.

Bogdan Mara, oficial al campioanei CFR, și-a exprimat dezamăgirea la finalul confruntării de pe Arena Națională. Fostul jucător de la FC Argeș, Dinamo sau Urziceni susține că titlul nu e câștigat.

”Dacă spuneai înainte de meci de un egal, aş fi zis că e ok. Dar ţinând cont că am condus şi am luat gol în minutul 90+3, ce după cum ştiţi nu se întâmplă la echipele lui Dan Petrescu e un pic frustrant.

Acum suntem dezamăgiţi cu acest rezultat, dar până la urmă e important că menţinem această diferenţă (n.r. - 10 puncte) şi continuăm să luptăm. E o luptă aprigă, nu e nimic câştigat şi se va juca totul în play-off!”, a declarat Bogdan Mara, potrivit looksport.ro.

La acest meci au debutat oficial în tricoul ardelenilor atacantul croat Marko Dugandzic (venit de la FC Soci) şi extrema Cristian Neguţ (Chindia Târgovişte).

A fost pentru prima oară în acest sezon intern când CFR a primit trei goluri într-un meci. FCSB şi-a mărit seria de invincibilitate la 15 etape, în care are 12 victorii şi 3 egaluri. În tur, CFR s-a impus cu 4-1.